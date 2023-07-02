В мире
сегодня, 10:18
Более 700 человек задержали ночью в ходе беспорядков во Франции
В МВД Франции сообщили о задержании более 700 человек в ходе ночных беспорядков. Об этом сообщило МВД Франции, сообщает Коммерсант.
Отмечается, что всего ночью были задержаны 719 человек. До этого были задержаны 486 манифестантов.
Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа Нантере. За четыре дня участники манифестаций разграбили более 200 магазинов, супермаркетов и банков. Также пострадали около 250 табачных лавок.
Всего во время беспорядков были задержаны около 2,4 тыс. человек. По оценке МВД, средний возраст задержанных — 17 лет, однако среди них были и 13-летние.
Отмечается, что всего ночью были задержаны 719 человек. До этого были задержаны 486 манифестантов.
Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа Нантере. За четыре дня участники манифестаций разграбили более 200 магазинов, супермаркетов и банков. Также пострадали около 250 табачных лавок.
Всего во время беспорядков были задержаны около 2,4 тыс. человек. По оценке МВД, средний возраст задержанных — 17 лет, однако среди них были и 13-летние.