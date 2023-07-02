В мире

сегодня, 10:18

Более 700 человек задержали ночью в ходе беспорядков во Франции

24
В МВД Франции сообщили о задержании более 700 человек в ходе ночных беспорядков. Об этом сообщило МВД Франции, сообщает Коммерсант.

Отмечается, что всего ночью были задержаны 719 человек. До этого были задержаны 486 манифестантов.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа Нантере. За четыре дня участники манифестаций разграбили более 200 магазинов, супермаркетов и банков. Также пострадали около 250 табачных лавок.

Всего во время беспорядков были задержаны около 2,4 тыс. человек. По оценке МВД, средний возраст задержанных — 17 лет, однако среди них были и 13-летние.
24

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
41
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

На химзаводе в Китае произошел взрыв
На химзаводе в Китае произошел взрыв

вчера, 15:34

В мире
Обломки батискафа «Титан» найдены у носовой части «Титаника»
Обломки батискафа «Титан» найдены у носовой части «Титаника»

24.06.2023 20:56

В мире
Парламент Эстонии узаконил однополые браки
Парламент Эстонии узаконил однополые браки

20.06.2023 15:33

В мире
На западе Франции произошло два землетрясения
На западе Франции произошло два землетрясения

17.06.2023 15:04

В мире
Российский турист погиб в центре Стамбула
Российский турист погиб в центре Стамбула

12.06.2023 14:41

В мире
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта

11.06.2023 21:06

В мире