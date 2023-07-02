Если нету пальмы, моря под рукой, то не понимаю, лето мне на кой?

Итоги недели.





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Сегодня в связи с чемпионатом области и Кубком России по триатлонудля движения транспорта. Ограничения были введены вечером 30 июня. Они будут сняты завтра к 8:00. Будьте внимательны, выбирая маршруты!Весь июнь был не по-летнему холодным. Кто-то пару раз успел окунуться в реку или в пруд в те несколько теплых дней, которые были, но в основном было зябко и дождливо. В последнюю неделю июня. Циклон принес обильные осадки. 30 июня, например, в Липецке подтопило несколько дорог:. Водой глубиной по щиколотку и даже до половины колеса легковушки залило некоторые пешеходные переходы,. «На улице кладут асфальт, а слив нормальный во дворе уже несколько лет сделать не могут», — пожаловался автор ролика.Лужа на пешеходном переходе между ТЦ «Уют» и котлованом на месте кинотеатра «Спутник» давно уже притча во языцех. Недавно мэрия пообещала, что столичная компания «Руслан-1», которая за строительство новой дороги и тротуаров на проспекте Победы в 2019-2020 годах получила более 1,1 млрд рублей, найдет возможность убрать воду из этого места, но пока по «зебре» в любой дождь не пройдешь, не промочив ног., - спросили мы у липчан. Ответы — в этом анимированном видеоролике.Под ним, кстати, читателями GOROD48 указаны еще некоторые адреса, на которые чиновникам стоило бы обратить внимание.— Автостанция на Соколе после дождя. Вот где беда, — пожаловался— На площади Мира тоже самое! Как начинается проспект Мира, где пешеходный переход - вода рекой течёт! И обойти невозможно. Надо дороги правильно строить, с ливневками по обе стороны, — написал— Утром 23 мкрн просто вплавь по переходу, — отметила28 июня. Одно из них у стадиона «Металлург». Во всех случаях обошлось без пострадавших. Из-за непогоды жители Сырского Рудника остались без света. Энергетики уверяли — старались как могли, но фактуНо не все так плохо. Впервые за много-много лет вода не попала в главный храм городской торговли, подземный переход у Центрального рынка, вот уже 23 года являющийся городской барахолкой.— говорили горожане, имея в виду действия муниципальных коммунальщиков, в мае выгребших из-под решеток дождеприемников перехода несколько тонн грязи.— Срач будет убран тогда, когда переход будет похож на переход, а не на подземный общественный сортир! — жестко, но точно заметилВ минувшие выходные мало кому удалось отдохнуть: с вечера пятницы до вечера субботы в России шел вооруженный мятеж, поднятый хозяином ЧВК «Вагнер», Героем России Евгением Пригожиным. В субботу по территории Липецкой области прошла техника вагнеровцев. Свернув с трассы М-4, они разбили бивак в Красном (позже).К счастью,. 26 июня— в Ростовскую область, а оттуда — в свои лагеря в ЛНР.В понедельник губернатор Игорь Артамонов подвел итоги напряженной субботы.В понедельник же было заявлено, что к вечеру. Тут же выяснилось, что, — он был рядом с губернатором на фотографии с заседания регионального оперштаба (1 июня пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об отставке). А в пятницу Игорь Артамонов сообщил, чтосменит на должности начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, последнего управленца из команды экс-губернатора Олега Королева.«Хорошо проявил себя в муниципалитете, отлично отработал в экстренной ситуации в минувшую субботу, когда в Краснинском районе останавливались подразделения ЧВК «Вагнер», — написал в своем телеграм-канале губернатор.GOROD48 на минувшей неделе рассказал две связанные с СВО истории: о возвращенного домой благодаря вмешательству уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана мобилизованного отца —и женщины, сын которой погиб на Украине,На этой неделе произошла жуткая история —. От полученного ранения майор внутренней службы умер в больнице. Как оказалось,, 26-летний Евгений Комов, который четыре года назадЕвгений Комов, осужденный на 14 лет колонии строгого режима за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство, напал на офицера при водворении в штрафной изолятор. По данному факту Следком возбудил два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»), ч. 3 ст. 321 УК РФ («дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества»).— раненый офицер сумел удержать осужденного до прибытия помощи.Свои награды получат директор ООО «Завод строительных конструкций» Александр Гугнин, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывший руководитель городского департамента культуры мэрии Виктор Долгих, директор муниципального зоопарка Александр Осипов и педагог-организатор Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова Валентина Шадрина. Решением Липецкого горсовета им присвоены звания Почетных граждан Липецка (стал директор зоопарка Осипов).На этой же сессии выяснилось, что в сфере ЖКХ развивается плохая тенденция: оформления на одних и тех же лиц лицензий на нескольких организаций, имеющих право на управление многоквартирными домами. Об этом депутатам рассказал заместитель руководителя управления Госжилинспекции по Липецкой области Андрей Еремин. В итоге уже. А где старые владельцы бизнеса, там старые проблемы. Все как в анекдоте про бордель, в котором нужно было не кровати передвигать, а персонал менять! Как раз об этом и сказал Андрей Еремин: с начала года ГЖИ получила более 6,5 тысяч жалоб на работу «управляшек». 34,9% из них — на содержание общего имущества домов и придомовой территории, 19,7% — на нарушение режима предоставления коммунальных услуг, 14,5% — на начисление платы за коммунальные услуги.Как на дрожжах на прошедшей неделе росли курсы валют относительно рубля. По народной примете это не к добру, а к повышению цен и тарифов. Но уже сейчас стоит быть особенно внимательными водителям — правительство области сообщило, что. Штраф за не пристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров — 1000 рублей, за разговор по телефону — 1500.Новость тут же стала популярной. Еще бы, ведь по статистике на тысячу липчан уже приходится 382 автомобиля. Кто-то ругал власти за такого рода шпионаж, а кто-то хвалил.— В России погибают в ДТП от 50 до 100 человек в день, причем гибнет много детей. И не надо водителям жаловаться на штрафы — в ваших руках жизни людей, — написал— Все правильно, господа водители, привыкайте к порядку! А то каждый первый в телефоне. И рулить, и разговаривать успевает и даже что-то писать на ходу. В результате ДТП мелкие и крупные, сбитые пешеходы и т.д. А ехать за вами в потоке одно «удовольствие» — обратился нарушителям ПДДУже в сентябре в Липецке могут ввести плату за парковку на дорогах общего пользования. Чиновники определили под это площади Плеханова и Ленина-Соборную, улицы Саперную, Интернациональную, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарскую и Угловую.Это — первый этап проекта, призванного разгрузить дороги в центре города от оставленных машин, к которому в городской администрации подступались еще во времена мэра Сергея Иванова). А что тогда подразумевает второй этап проекта? Оказалось, установку знаков и разметку дорог на еще 15 улицах. Каких? Пока неизвестно. Впрочем, второй этап если и реализуют, то уж точно не в этом году.… Еженедельно GOROD48 сообщает о нескольких обманутых мошенниками липчанах, но, кажется, на этих историях мало кто учится. На этой неделе, например,— ее развели по классической схеме «сотрудник правоохранительных органов» и «менеджер Центробанка». Они сообщили женщине по телефону, что от ее имени кто-то пытается снять деньги с ее счетов. Она выполнила полученные инструкции и осталась без сбережений. А вот 54-летнюю данковчанку аферисты облапошили по редкой схеме, рассчитанной на жадность при приобретении машины.. Также мы рассказали о том, как— ему предложили за вознаграждение лайкать вьетнамские отели на Booking, но потом выяснилось, что ему нужно было перевести личные сбережения на фишинговые сайты, где, конечно, они бы попали в руки аферистов.Полиция ловит сообщников мошенников, которых используют как курьеров для получения денег у обманутых людей. Так, Правобережный районный суд Липецка вынес обвинительный приговор 25-летнему мужчине, ранее судимому за разбой и торговлю наркотиками.. А вот другому курьеру, жителю Ростова-на-Дону, несказанно повезло. За три случая мошенничества с его участием его приговорили к 1 году 9 месяцам исправительных работ и. При вынесении приговора суд счел смягчающими обстоятельствами нестабильную психику осужденного, признание им вины, возмещение ущерба одной потерпевшей, наличие годовалого ребенка.А вот в бюджете деньги еще есть. На какие цели мэрия распределила 704 млн рублей, можно узнать из публикации30 миллионов из этих средств передадут на экологическую реабилитацию Комсомольского пруда. К ним же добавят еще 25 миллионов — на ремонт чаши и стенок этого гидротехнического сооружения (майские затраты в 1,7 млн рублей на ремонт подпорной стенки проблему надежности не решили).. Как это уже делали в 2008 году, когда экскаваторы выкапывали смерзшийся ил. Но и тогда случился казус: в болоте почти утонул бульдозер. Чтобы его вытянуть потребовалась целая спецоперация с применением тяжелой техники.Сейчас ООО «Фасад Комплект» заканчивает монтаж бетонных стен вокруг зеленых зон Комсомольского пруда. Компании, выигравшей муниципальный контракт на эти работы с последующей облицовкой стен керамогранитом, нужно успеть закончить дело к 10 июля, чтобы липчане увидели обновленный сквер до Дня города. Строители, по сути, исправляют чужой брак — печально известной фирмы «Доминант», которая при прежнем мэре Липецка Сергее Иванове в 2018 году за 61 млн так благоустроила прогулочную зоны у пруда,. Вопрос: сколько простоят целыми облицованные керамогранитом клумбы, если по плитке тут же начнет прыгать на самокатах молодежь?— подростка покусала бродячая собака. Чтобы избегать таких ЧП, управление главного смотрителя ежегодно заключает многомиллионные контракты с частниками на отлов и стерилизацию бродячих животных. Вот только не в коня корм, как говорится. ИП Двуреченская Т.И (приют «Счастливый берег») и ИП Яшунина Л.Н. («Бондарский приют») расписались в бессилии сократить число уличных собак. Сейчас безнадзорными животными занимается ООО «Автотехцентр №1» зоозащитницы Екатерины Бильбао. Но. Почему? Прочитаете — узнаете.. Чиновники заявили, что ей не исполнилось 18 лет при выходе из роддома. Но на ее сторону встал суд: женщина получила право на 86-тысячную единовременную выплату на рождение первенца.после пьяной ссоры. Ущерб оценили в 216 тысяч рублей. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.