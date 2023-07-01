В Липецкой области завтра днем пройдут дожди и прогремят грозы

В ближайшие двое суток территория Липецкой области останется в тылу уходящего на циклона – погода останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 4 июля атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что в рамках климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +25 до +27 градусов.

День 2 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году –6 градусов тепла.