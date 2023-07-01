В России

22 минуты назад

В самолете в аэропорту Пулково произошло задымление

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В петербургском аэропорту Пулково началось задымление на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажиров и экипаж эвакуировали по надувным трапам. В результате происшествия никто не пострадал.

Вылет самолета был отложен из-за задымления в двигателе. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы", по технической причине рейс ЕК-176 Санкт-Петербург - Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции, на место был вызван спасательно-аварийный расчет.

На борту самолета Boeing присутствовала делегация из Вьетнама, сообщила пресс-секретарь Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Марианна Борисова. Как рассказала Борисова, делегация из Вьетнама приезжала на открытие памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге. В результате произошедшего никто из делегатов не пострадал.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что на место происшествия в Пулково выехали следователи, организована доследственная проверка. В ведомстве добавили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, причина произошедшего устанавливается. Также проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура

Позднее самолет авиакомпании Emirates благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая.
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