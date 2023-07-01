«Металлург» подписал хавбека «Динамо-Владивосток», который ни разу не был на Дальнем Востоке

Хавбек обратил на себя внимание ещё в весеннем матче в Липецке.

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Седьмым новичком «Металлурга» в летний период стал 20-летний вингер Сергей Мосиян Сергей Мосиян (25.09.2002, рост 170 см, вес 68 кг), последним клубом которого было «Динамо-Владивосток».

Уроженец Ставрополя поиграл за местный УОР, «Биолог-Новокубанск» (Краснодарский край), затем два года провёл в системе подмосковных «Химок». В минувшем сезоне успел поиграть за две команды второй лиги: «Химки-М» - 17 матчей, 2 гола и «Динамо-Владивосток» - 10 игр, 1 гол.

Как признался GOROD48 сам футболист, побывать во Владивостоке ему так и не довелось: все свои домашние матчи весной дальневосточники провели в Подмосковье, в частности, когда победили «Металлург» - 3:1. Мосяин в той встрече участия не принимал, зато запомнился по игре первого круга в Липецке, которая завершилась вничью – 0:0. Мосиян вышел в стартовом составе и за 62 отведённых ему минуты запомнился и дриблингом, и скоростью, заставив немало попотеть своего липецкого визави на фланге Максима Елеева.



15 апреля. Сергей Мосиян против "Металлурга"



- В тот день у меня пошла игра, - говорит новобранец, - Возможно, поэтому на меня обратил внимание такой авторитетный специалист, как тренер «Металлурга» Сергей Первушин. Я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов – на тренировках и в играх. Тренеры это ценят. Мои сильные игровые качества? Скорость и самоотдача. Через раз могу подать хорошо (смеется).

Контракт с Мосияном заключён на 1 год.