Представитель легендарной баскетбольной династии добивается успехов в гребле

Никита Тищенко принёс Липецкой области единственную медаль в первенстве ЦФО на байдарке.

Липчанин Никита Тищенко стал «серебряным» призёром первенства ЦФО по гребле на байдарках и каноэ, которое завершилось в Воронеже.

Липчанин отличился среди юношей до 17 лет на дистанции 1000 метров в байдарке-одиночке.

Результат воспитанника тренера Андрея Воржева – 3 минуты, 54,619 секунды. Это на две секунды хуже, чем у победителя Сергея Смирнова из Москвы, но зато другие участники соревнований остались позади.

Эта медаль стала единственной для липецкой сборной, выступавшей в возрастных группах 2007-08 и 2009-10 годов рождения.

На одной дистанции с Тищенко за награды боролся наш Илья Крюков, но финишировал лишь 5-м - 3.58,642.

Результаты ещё десятка липецких гребцов – места с 5 по 10-е.

Никита Тищенко – представитель славной липецкой спортивной династии. Его бабушка Инна Тищенко (1936 – 2020) – одна из родоначальниц липецкого женского баскетбола, а папа Сергей Тищенко (1960 – 2020) – основатель и первый директор баскетбольного клуба «Липецк», под руководством которого в 2000-е команда являлась грозой фаворитов в высшей лиге.



Фото vk.com/rowing_sports_school_10