Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +25

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в тылу уходящего на северо-восток циклона – погода останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 июля 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 2 и 3 июля – 19-20 градусов тепла, что в рамках климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами туман. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем —от +21 до +23 градусов.



День 1 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 6 градусов тепла.



