Погода в Липецке

58 минут назад

Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +25

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#дождь #туман
Завтра в Липецкой области дождливо, туманно и до +25
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в тылу уходящего на северо-восток циклона – погода останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 июля 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 2 и 3 июля – 19-20 градусов тепла, что в рамках климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами туман. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем —от +21 до +23 градусов.

День 1 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 6 градусов тепла. 

324
#дождь #туман

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