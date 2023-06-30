Погода в Липецке
сегодня, 16:57
Вечером возможен ливень: коммунальные службы уже готовятся к непогоде
Синоптики предупреждают о штормовом ливне, который прогнозируются на сегодняшний вечер. Управление благоустройства города готовится к непогоде: в проблемных зонах расчищены дождеприёмники, а на часто подтапливаемых участках дорог будут дежурить две ассенизаторских машины, илососы, погрузчики, пять тракторов.
— Также помощь коммунальным службам в случае необходимости окажут и энергетики, например, «РВК-Липецк», — сообщили в мэрии.
— Также помощь коммунальным службам в случае необходимости окажут и энергетики, например, «РВК-Липецк», — сообщили в мэрии.
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27.06.2023 17:15Погода в Липецке
Минусатор Кармы