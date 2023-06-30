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Вечером возможен ливень: коммунальные службы уже готовятся к непогоде

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#дожди
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Вечером возможен ливень: коммунальные службы уже готовятся к непогоде
Синоптики предупреждают о штормовом ливне, который прогнозируются на сегодняшний  вечер. Управление благоустройства города готовится к непогоде: в проблемных зонах расчищены дождеприёмники, а на часто подтапливаемых участках дорог будут дежурить две ассенизаторских машины, илососы, погрузчики, пять тракторов.

— Также помощь коммунальным службам в случае необходимости окажут и энергетики, например, «РВК-Липецк», — сообщили в мэрии.

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#дожди
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Комментарии (1)

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Минусатор Кармы

41 минуту назад
Если человек постоянно врет его можно называть синоптик .
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
36
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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