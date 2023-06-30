Вечером возможен ливень: коммунальные службы уже готовятся к непогоде

Синоптики предупреждают о штормовом ливне, который прогнозируются на сегодняшний вечер. Управление благоустройства города готовится к непогоде: в проблемных зонах расчищены дождеприёмники, а на часто подтапливаемых участках дорог будут дежурить две ассенизаторских машины, илососы, погрузчики, пять тракторов.



— Также помощь коммунальным службам в случае необходимости окажут и энергетики, например, «РВК-Липецк», — сообщили в мэрии.



