Липчанин в третий раз попался пьяным за рулём

За пьяную езду мужчина уже успел побывать в колонии строгого режима, но и это не остановило его от рецидива.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который уже в третий раз попался пьяным за рулём. Причём за пьяную езду он даже успел побывать в колонии строгого режима, но и это не остановило его от рецидива.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина уже был неоднократно судим за покушение на грабёж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уже дважды — за нетрезвую езду.



12 мая 2020 года Советский районный суд приговорил мужчину за пьяную езду по статье 264.1 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы и лишению прав на 3 года, 1 марта 2022 года Грязинский городской суд — к 9 месяцам лишения свободы в колонии строго режима и лишению прав на 3 года. В конце июня 2022 года мужчина был освобождён по УДО. Но на пусть исправления так и не встал.



21 мая этого года в 23:35 в районе дома №2/2 по улице Циолковского мужчину, имеющего не снятую и не погашенную судимость, остановили сотрудники ДПС за рулём автомобиля «ВАЗ-11193». Остановили не сразу: сначала сотрудник Госавтоинспекции попытался подойти к машине на светофоре. Но загорелся зелёный, и водитель уехал. Но полицейские догнали его, включив проблесковые маячки.



Как оказалось, липчанин снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения: у него шёл запах алкоголя изо рта, а поза была неустойчивой. Водителя отстранили от правления машиной, но пройти медицинской освидетельствование он отказался.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 2 статьи 264.2 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.



В ходе следствия водитель признал вину и рассказал, что вечером 21 мая выпивал со знакомой, а после повёз её домой. Причём машина была не его — он взял автомобиль у знакомого покататься, а знакомый-хозяин машины не знал, что у попросившего машину товарища нет прав.



Теперь любителю пьяной езды грозит до трёх лет лишения свободы.