Происшествия

16 минут назад

Липчанин в третий раз попался пьяным за рулём

78
#ПДД #нарушение #пьяная езда
2
Липчанин в третий раз попался пьяным за рулём

За пьяную езду мужчина уже успел побывать в колонии строгого режима, но и это не остановило его от рецидива.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который уже в третий раз попался пьяным за рулём. Причём за пьяную езду он даже успел побывать в колонии строгого режима, но и это не остановило его от рецидива.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина уже был неоднократно судим за покушение на грабёж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уже дважды — за нетрезвую езду.

12 мая 2020 года Советский районный суд приговорил мужчину за пьяную езду по статье 264.1 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы и лишению прав на 3 года, 1 марта 2022 года Грязинский городской суд — к 9 месяцам лишения свободы в колонии строго режима и лишению прав на 3 года. В конце июня 2022 года мужчина был освобождён по УДО. Но на пусть исправления так и не встал.

21 мая этого года в 23:35 в районе дома №2/2 по улице Циолковского мужчину, имеющего не снятую и не погашенную судимость, остановили сотрудники ДПС за рулём автомобиля «ВАЗ-11193». Остановили не сразу: сначала сотрудник Госавтоинспекции попытался подойти к машине на светофоре. Но загорелся зелёный, и водитель уехал. Но полицейские догнали его, включив проблесковые маячки.

Как оказалось, липчанин снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения: у него шёл запах алкоголя изо рта, а поза была неустойчивой. Водителя отстранили от правления машиной, но пройти медицинской освидетельствование он отказался.

Действия мужчины квалифицированы следствием по части 2 статьи 264.2 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.

В ходе следствия водитель признал вину и рассказал, что вечером 21 мая выпивал со знакомой, а после повёз её домой. Причём машина была не его — он взял автомобиль у знакомого покататься, а знакомый-хозяин машины не знал, что у попросившего машину товарища нет прав.

Теперь любителю пьяной езды грозит до трёх лет лишения свободы.
78
#ПДД #нарушение #пьяная езда
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
35
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Здание «Фрегата» требуют привести в порядок через суд
#Фрегат #суд
1
Здание «Фрегата» требуют привести в порядок через суд

39 минут назад

Происшествия
32-летнего многодетного отца обвиняют в торговле марихуаной
#наркотики
4
32-летнего многодетного отца обвиняют в торговле марихуаной

сегодня, 15:39

Происшествия
За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому
#ПДД #нарушение #пьяная езда
2
За нетрезвого водителя вступился пьяный пассажир — его арестовали за неповиновение полицейскому

сегодня, 15:09

Происшествия
Хлебовозка сбила женщину: дело дошло до суда
#ДТП
4
Хлебовозка сбила женщину: дело дошло до суда

сегодня, 14:57

Происшествия
Пулю в живот получил рано утром житель дома по улице Филипченко
#огнестрельное ранение
6
Пулю в живот получил рано утром житель дома по улице Филипченко

сегодня, 14:31

Происшествия
Липецкого банкира попытались развести на деньги по новой мошеннической схеме
#мошенничество
4
Липецкого банкира попытались развести на деньги по новой мошеннической схеме

сегодня, 14:29

Происшествия