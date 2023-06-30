Происшествия

сегодня, 15:39

32-летнего многодетного отца обвиняют в торговле марихуаной

4 371
#наркотики
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32-летнего многодетного отца обвиняют в торговле марихуаной

Обвиняемого поймали в время «Проверочной закупки».

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 32-летнего отца троих детей по части 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Мужчина, который четыре раза попадался на кражах (но все эти судимости уже сняты), на этот раз обвиняется в сбыте марихуаны.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, мужчина приобрёл у неизвестного 0,9 грамма марихуаны для последующей перепродажи, и 23 марта этого года в 20:13 возле дома №11 по улице Зегеля продал упакованную в полимерный пакет марихуану за 1000 рублей. Но покупателем оказался участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которой проводило управление наркоконтроля УМВД России по Липецкой области.

На предполагаемого торговца марихуаной вышли неслучайно: помимо собственно «Проверочной закупки», в деле есть показания свидетеля, который указал, что в феврале 2023 года через общих приятелей познакомился с обвиняемым и они договорились о том, что он сможет покупать у него для личного потребления марихуану по тысячу рублей за пакетик. Этот клиент обращался к обвиняемому два раза. Во время сделки он также  встречался с мужчиной на улице Зегеля, тот брал деньги и куда-то уходил на 5-10 минут, после чего возвращался с товаром.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки и надлежащем поведении.
4 371
#наркотики
1

Комментарии (4)

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Овальный

41 минуту назад
в каждом населенном пункте представители эти многодетных кочевых народностей прикупили недвижку на маткапитал и теперь распространяют заразу... подобная ситуация делает из нормального человека расиста или толерантное оно
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Нонка

54 минуты назад
Юль-вот он и пожирает людей! Этому умниеу на зону жрач будут возить да и дети не особо пострадают разве ,что в будущем -судьбы им уже пеоеломал!
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Юля

сегодня, 15:58
Понятно, работать не хочет, а детей кормить надо, да и самому пожрать надо.
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)

сегодня, 15:54
И от таких рожают. Увы, это большая часть многодетных. Сразу скажу не все.
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
35
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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