32-летнего многодетного отца обвиняют в торговле марихуаной

Обвиняемого поймали в время «Проверочной закупки».

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 32-летнего отца троих детей по части 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств). Мужчина, который четыре раза попадался на кражах (но все эти судимости уже сняты), на этот раз обвиняется в сбыте марихуаны.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, мужчина приобрёл у неизвестного 0,9 грамма марихуаны для последующей перепродажи, и 23 марта этого года в 20:13 возле дома №11 по улице Зегеля продал упакованную в полимерный пакет марихуану за 1000 рублей. Но покупателем оказался участник оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которой проводило управление наркоконтроля УМВД России по Липецкой области.



На предполагаемого торговца марихуаной вышли неслучайно: помимо собственно «Проверочной закупки», в деле есть показания свидетеля, который указал, что в феврале 2023 года через общих приятелей познакомился с обвиняемым и они договорились о том, что он сможет покупать у него для личного потребления марихуану по тысячу рублей за пакетик. Этот клиент обращался к обвиняемому два раза. Во время сделки он также встречался с мужчиной на улице Зегеля, тот брал деньги и куда-то уходил на 5-10 минут, после чего возвращался с товаром.



В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки и надлежащем поведении.