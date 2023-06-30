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20 минут назад

Инженера- электроника Сергея Козельского наградили золотым почетным знаком НЛМК

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#День металлурга #награды
Инженера- электроника Сергея Козельского наградили золотым почетным знаком НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате сотрудника дирекции по автоматизации производства Сергея Козельского наградили золотым Почетным знаком НЛМК I степени. Это высшая корпоративная награда, которую вручают сотрудникам за весомый вклад в развитие компании и достижения в труде.

Сергей Козельский устроился на НЛМК в 1975 году инженером-электроником главного вычислительного центра комбината и проработал в компании 47 лет. Он был в числе тех, кто осваивал первые электронно-вычислительные машины. Тогда, молодой специалист не мог представить, что спустя годы в каждом цехе будут стоять компьютеры, а сотрудники смогут общаться по общей сети.

— В начале семидесятых в стране было принято решение создавать и развивать единую серию ЭВМ. На комбинат первая такая машина поступила примерно в 76 году и меня, как молодого специалиста, отправили ее осваивать. Впоследствии мы начали создавать внутреннюю сеть передачи данных. Сначала подключали основные цеха, потом вспомогательные подразделения, железнодорожные станции и так далее. Сейчас все объекты, которые находятся на комбинате, подключены к общей корпоративной сети и это большая заслуга нашей команды. Мы все это время развивались вместе с компанией, — рассказал Сергей Козельский. 

На НЛМК действует внутренняя система корпоративных наград. Так, у каждого структурного подразделения есть своя доска почета. Сотрудников награждают благодарственными письмами и почетными грамотами, объявляют благодарности. Ежегодно ко Дню металлурга за долгий и добросовестный труд работникам с большим стажем присваивают почетное звание «Ветеран труда НЛМК». За непрерывный стаж работы сроком в 10, 20, 30, 40 и 50 лет вручаются нагрудные знаки. Награды высшей степени — золотой и серебряный Почетные знаки вручаются сотрудникам за весомый вклад в развитие компании и достижения в труде. 

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#День металлурга #награды
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