Происшествия

30 минут назад

Хлебовозка сбила женщину: дело дошло до суда

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#ДТП
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Хлебовозка сбила женщину: дело дошло до суда

Пенсионерка получила серьёзные травмы.

В Липецке передано в суд уголовное дело о ДТП, которое произошло 13 октября прошлого года напротив дома №22А по улице Ангарской.

Напомним, 13 октября около 10 часов утра на улице Ангарской водитель автомобиля «ГАЗель» при движении задним ходом сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ДТП произошло с автомобилем АО «ЛИМАК» на разгрузочной площадке магазина «Магнит». Пенсионерка шла по разгрузочной площадке к магазину. Но, по версии следствия, водитель не принял мер к снижению скорости и наехал на женщину.

В результате женщина получила ушиб мягких тканей лица и ссадины в области носа, обширную рваную рану правой ноги с размозжением стопы, отслойкой мышц, повреждением нерва и другие травмы. Судмедэксперты пришли к выводу, что женщина получила 35% стойкую утрату общей трудоспособности: у неё значительно ограничены движения в коленном и голеностопном суставах. Здоровью женщины был причинён тяжкий вред.

Действия 36-летнего водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Известно, что автомобиль был в технически исправном состоянии, а водитель прошёл перед работой медицинский осмотр.

Теперь водителю «ГАЗели» грозит до двух лет лишения свободы.
2 357
#ДТП
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Комментарии (2)

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Автохлам

12 минут назад
Автохам, кому лучше, сбитой женщине?
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Автохам

23 минуты назад
Лучше бы казнокрадов ловили.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
35
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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