Происшествия
30 минут назад
Хлебовозка сбила женщину: дело дошло до суда
Пенсионерка получила серьёзные травмы.
В Липецке передано в суд уголовное дело о ДТП, которое произошло 13 октября прошлого года напротив дома №22А по улице Ангарской.
Напомним, 13 октября около 10 часов утра на улице Ангарской водитель автомобиля «ГАЗель» при движении задним ходом сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ДТП произошло с автомобилем АО «ЛИМАК» на разгрузочной площадке магазина «Магнит». Пенсионерка шла по разгрузочной площадке к магазину. Но, по версии следствия, водитель не принял мер к снижению скорости и наехал на женщину.
В результате женщина получила ушиб мягких тканей лица и ссадины в области носа, обширную рваную рану правой ноги с размозжением стопы, отслойкой мышц, повреждением нерва и другие травмы. Судмедэксперты пришли к выводу, что женщина получила 35% стойкую утрату общей трудоспособности: у неё значительно ограничены движения в коленном и голеностопном суставах. Здоровью женщины был причинён тяжкий вред.
Действия 36-летнего водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Известно, что автомобиль был в технически исправном состоянии, а водитель прошёл перед работой медицинский осмотр.
Теперь водителю «ГАЗели» грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, 13 октября около 10 часов утра на улице Ангарской водитель автомобиля «ГАЗель» при движении задним ходом сбил 68-летнюю пенсионерку. Женщина была госпитализирована.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ДТП произошло с автомобилем АО «ЛИМАК» на разгрузочной площадке магазина «Магнит». Пенсионерка шла по разгрузочной площадке к магазину. Но, по версии следствия, водитель не принял мер к снижению скорости и наехал на женщину.
В результате женщина получила ушиб мягких тканей лица и ссадины в области носа, обширную рваную рану правой ноги с размозжением стопы, отслойкой мышц, повреждением нерва и другие травмы. Судмедэксперты пришли к выводу, что женщина получила 35% стойкую утрату общей трудоспособности: у неё значительно ограничены движения в коленном и голеностопном суставах. Здоровью женщины был причинён тяжкий вред.
Действия 36-летнего водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Известно, что автомобиль был в технически исправном состоянии, а водитель прошёл перед работой медицинский осмотр.
Теперь водителю «ГАЗели» грозит до двух лет лишения свободы.
Автохлам
Автохам