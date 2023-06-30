Липецкого банкира попытались развести на деньги по новой мошеннической схеме

Аферисты предлагаю за деньги оценить бронирование отелей на Booking.

Анатолий, сотрудник липецкого филиала одного из госбанков, едва не стал жертвой новой аферы онлайн: ему предложили деньги за лайки, оставленные под станицами отелей на сервисе Booking. Анатолий честно проставил, после чего ему предложили перейти по ссылке на аккаунт в Теlegram, но вовремя остановился.— На мой аккаунт в Теlegram некая Ирина отправила предложение легкого заработка. Потом позвонила и представилась рекрутером, который собирает команду тех, кто будет просто лайкать аккаунты отелей Вьетнама, обещая за каждое поставленное сердечко от 50 до 100 рублей. Это будто бы было нужно для раскрутки нового туристического направления, — рассказал Анатолий GOROD48.Анатолий сделал все, что нужно, в том числе отправил уже менеджеру проекта Наталье скрины аккаунтов отелей на Booking со своими лайками. Наталья уточнила его возраст и попросила перейти на другую страницу, чтобы заполнить анкетные данные и оформить трудоустройство для получения выплат.Банковский работник этого делать не стал. Он погуглил Booking и мошенничество, и наш сообщение банка ВТБ, предупреждавшего о новой схеме мошенничества. Оказалось , что аферисты используют сервис бронирования отелей как приманку, создают группы в мессенджерах или отправляют СМС-сообщения, в котором предлагают оценить предложения отдыха на сайте Booking, указывают ссылки на Telegram-канал, где можно детально обсудить с персональным «менеджером» условия оплаты оценок отелей.— Это точно была моя схема! Я узнал, что при переходе по объявлению тема корректируется, и потенциальной жертве уже предлагают помочь онлайн-магазинам в продажах, обещая крупные доходы — до десятков тысяч рублей в день. Но по таким ссылкам жертвы аферы попадают на фишинговые сайты, где им предлагают перевести деньги на счета онлайн-магазинов. Однако вывести якобы заработанные средства не получается, попытки связаться с «личным менеджером» ни к чему не приводят.Анатолий тут же попытался связаться с Ириной, но ее страница в Теlegram уже была недоступна. Мужчина тут же заблокировал и аккаунт «менеджера» Натальи.— В полицию я не обращался, так как финансово не пострадал. Я разослал информацию о новой схеме мошенничества во все чаты и всем своим друзьям и приятелям, потом позвонил в GOROD48, чтобы предупредить липчан, — сказал банкир.По словам Анатолия, аферисты не раз пытались втереться ему в доверие. Одна участница преступной группы, «сотрудница Центробанка», даже присылала ему снимок служебного удостоверения, контакты «офицеров столичной полиции и Следственного комитета». Анатолий советует не ввязываться в такие разговоры, говорит, что аферисты владеют большим массивом информации, в том числе личными персональными данными вплоть до номеров банковских карт, как было в его случае. Все звонки и сообщения с незнакомых номеров, а также ссылки в соцсетях и мессенджерах, на которые предлагают перейти неизвестные доброжелатели, работник банка предлагает игнорировать.