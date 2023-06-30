В Липецкой области почти 2,5 тысячи человек пострадали от клещей

В том числе клещи покусали 1 162 ребенка.

По состоянию на 29 июня по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 2 469 человек. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, cреди пострадавших 1 162 ребенка.



В лаборатории были доставлены для исследования 2 165 клещей, из них 283 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,1%), 132 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,1%), 6 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).



В 15,9% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,8% — на территории садоводческих товариществ, в 67,8% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.



Акарицидные обработки проведены на площади 975 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании — на площади 87 гектаров.