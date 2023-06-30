В Липецке задержали закладчика с 240 дозами синтетического наркотика

В свёртках было 207 граммов производного N-метилэфедрона.

32-летний житель Липецкого района задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, закладчик был задержан в Липецке с поличным сразу же после того, как забрал из тайника сверток с запрещенным веществом. В свёртке были 240 разовых доз синтетического наркотика, предназначенных для реализации бесконтактным способом на территории Липецка.



В ходе обыска в съемной квартире подозреваемого полицейские обнаружили различный упаковочный материал и электронные весы.



Экспертиза показала, что содержимое пакетиков является производным наркотического средства – N-метилэфедрона общей массой почти 207 граммов.



Задержанный пояснил, что действовал по указанию куратора, сообщавшего ему в Интернете координаты тайников-закладок и алгоритм сбыта наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков). Подозреваемый арестован на время следствия.