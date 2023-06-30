Происшествия

сегодня, 09:26

В Липецке задержали закладчика с 240 дозами синтетического наркотика

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#наркотики
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В Липецке задержали закладчика с 240 дозами синтетического наркотика

В свёртках было 207 граммов производного N-метилэфедрона.

32-летний житель Липецкого района задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, закладчик был задержан в Липецке с поличным сразу же после того, как забрал из тайника сверток с запрещенным веществом. В свёртке были 240 разовых доз синтетического наркотика, предназначенных для реализации бесконтактным способом на территории Липецка.

В ходе обыска в съемной квартире подозреваемого полицейские обнаружили различный упаковочный материал и электронные весы.

Экспертиза показала, что содержимое пакетиков является производным наркотического средства – N-метилэфедрона общей массой почти 207 граммов.

Задержанный пояснил, что действовал по указанию куратора, сообщавшего ему в Интернете координаты тайников-закладок и алгоритм сбыта наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков).  Подозреваемый арестован на время следствия. 
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#наркотики
2

Комментарии (2)

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История

19 минут назад
Найти куратора, и всю цепочку этих подонков. Наказание должно быть предельно жёстким и неотвратимым!!!!!!!!!
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Джон Ленин

сегодня, 09:36
Кто же положил это всё в тайник?? И знал заранее , когда за ним придёт этот дятел?? Не хочется думать о плохом, но другие варианты в голову не приходят, к сожалению......
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
32
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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