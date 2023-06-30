Происшествия
сегодня, 09:26
В Липецке задержали закладчика с 240 дозами синтетического наркотика
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В свёртках было 207 граммов производного N-метилэфедрона.
32-летний житель Липецкого района задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, закладчик был задержан в Липецке с поличным сразу же после того, как забрал из тайника сверток с запрещенным веществом. В свёртке были 240 разовых доз синтетического наркотика, предназначенных для реализации бесконтактным способом на территории Липецка.
В ходе обыска в съемной квартире подозреваемого полицейские обнаружили различный упаковочный материал и электронные весы.
Экспертиза показала, что содержимое пакетиков является производным наркотического средства – N-метилэфедрона общей массой почти 207 граммов.
Задержанный пояснил, что действовал по указанию куратора, сообщавшего ему в Интернете координаты тайников-закладок и алгоритм сбыта наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков). Подозреваемый арестован на время следствия.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, закладчик был задержан в Липецке с поличным сразу же после того, как забрал из тайника сверток с запрещенным веществом. В свёртке были 240 разовых доз синтетического наркотика, предназначенных для реализации бесконтактным способом на территории Липецка.
В ходе обыска в съемной квартире подозреваемого полицейские обнаружили различный упаковочный материал и электронные весы.
Экспертиза показала, что содержимое пакетиков является производным наркотического средства – N-метилэфедрона общей массой почти 207 граммов.
Задержанный пояснил, что действовал по указанию куратора, сообщавшего ему в Интернете координаты тайников-закладок и алгоритм сбыта наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков). Подозреваемый арестован на время следствия.
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