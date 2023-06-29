В автотранспортном управлении НЛМК провели День открытых дверей

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала череда праздничных торжеств, посвященных Дню металлурга. Одним из первых стал День открытых дверей в автотранспортном управлении.





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На праздник пригласили семьи сотрудников управления. Посмотреть на то, как работают мужья, папы и сыновья пришли более 500 гостей. Наталья Пономарева – супруга водителя автотранспортного управления. На празднике вместе с сыном, эмоции переполняют обоих.



— Я дома ежедневно слышу истории с работы, муж рассказывает и про коллег, и про само управление, но как тут всё на самом деле я не могла представить. Мы в восторге! «БелАЗы» понравились, вообще вся техника очень впечатлила. И ребенок очень доволен и я. Спасибо, что предоставили такую возможность, — рассказала Наталья Пономарева.



Одним из самых ярких моментов стал парад спецтехники. Пожарные машины, тягачи, буксировщики, передвижная ремонтная автомастерская и уникальная установка «Борей» - мобильная система пылеподавления с емкостью вместимостью 8 тысяч литров. Установка распыляет воду со специальным раствором, препятствуя распространению частиц пыли. Сейчас автопарк управления насчитывает 530 единиц самой разной техники.



— У нас огромный автопарк и есть уникальная для города и даже для всей Липецкой области техника. Но в первую очередь, мы гордимся людьми. Наши люди — это настоящие профессионалы. Какая бы современная и технологичная не была техника, без людей с ней не справиться, поэтому главная наша гордость — это наша команда, — рассказал начальник автотранспортного управления Александр Безрядин.



Традиционно, в преддверии Дня металлурга комбинат открывает свои двери. В этом году сотни человек посетят НЛМК в рамках семейных экскурсий, для сотрудников проведут металлургические игры, а ветеранам покажут каким технологичным стало производство.



