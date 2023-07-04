Рациональные покупки: четыре мифа о дискаунтерах

Нынешняя экономическая ситуация заставляет все больше людей рационально подходить к покупкам и тратить с умом. В первую очередь это касается товаров повседневного спроса.

Поэтому в российских городах все популярнее становится такой формат как дискаунтеры – магазины низких цен. Но всё же существует мнение, что это «магазины для бедных», а качество товаров там оставляет желать лучшего. Давайте разберём четыре главных мифа о дискаунтерах на примере торговой сети «Победа».

Миф 1. Цены в дискаунтерах низкие только на некоторые категории товаров

На самом деле, держать низкие цены на все категории товаров (в среднем с наценкой 10-15% от закупочных) дискаунтерам удается за счет максимального снижения издержек. Экономят на рекламе, оформлении помещений и аренде. «Победа» использует простую палетную выкладку товара, что позволяет экономить на части оборудования и не раздувать штат персонала, при этом уровень зарплат здесь выше, чем в среднем по рынку. В чем же выгода для бизнеса, спросите вы. Ставка делается на быстрый сбыт товара в больших объемах.

Миф 2. В дискаунтерах низкое качество товаров

Здесь могут быть вариации в зависимости от торговой сети и организации работы с поставщиками и производителями. В крупных сетях, таких как «Победа», сразу несколько подразделений строго контролируют качество продукции, проводя постоянные проверки и работая с поставщиками напрямую. Плюс здесь много товаров от известных марок, например, «Яшкино», «Санта Бремор», «Останкино» и т.д., качество которых говорит само за себя. Отдельное внимание уделяется производству товаров, которые эксклюзивно поставляются в торговую сеть. Благодаря прямым контактам с поставщиками и производителями в сети «Победа» отслеживается каждый этап производства продукта: от первоначального отбора ингредиентов и согласования закупочных цен на них до контроля вкусовых качеств. Это позволяет держать низкие цены и высокое качество.

Миф 3. В дискаунтерах выбор товаров ограничен

По данным сервиса доставки «Прием» с учетом роста цен россияне сейчас готовы ограничить свою потребительскую корзину, но не готовы при этом жертвовать качеством продуктов. В то же время дискаунтеры предлагают товары повседневного спроса по низким ценам. Это позволяет покупателям не отказываться от привычных продуктов, не увеличивая бюджет на повседневные расходы. Философия дискаунтеров в том, чтобы иметь на полках только необходимые продукты, так называемые базовые товары, которые ежедневно нужны каждому из нас: продукты питания, товары для домашнего хозяйства и отдельные категории промышленных товаров. Например, в «Победе» одна категория товаров представлена двумя-тремя брендами. Такой подход помогает покупателям сократить время выбора и не накупить лишнего.

Отдельное заблуждение, что в дискаунтерах можно найти только продукты длительного хранения, но свежие фрукты и овощи, молочная продукция, мясо и полуфабрикаты – стандартный ассортимент сети «Победа». Еще один плюс – возможность приобрести продукты впрок в упаковках большего объема, это дополнительная экономия бюджета.

Миф 4. У дискаунтеров репутация «магазинов для бедных»

Разумное потребление — один из главных современных трендов. Это касается экологии, природных ресурсов и наших с вами кошельков. Последний пункт в контексте наиболее важен для нас. И здесь «Победа» предоставляет опцию: покупать привычные продукты высокого качества по более низкой цене.

Адреса магазинов «Победа» в Липецке:

ул. Водопьянова, 17а

ул. Космонавтов, 37б

ул. Неделина, 24

ул. Космонавтов, 24

ул. Космонавтов, 43



ООО ТК «Лето» РЕКЛАМА







