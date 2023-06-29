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9 минут назад

Липчанин получил девять лет колонии за смертельное избиение гостя

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#конфликт #побои
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Липчанин получил девять лет колонии за смертельное избиение гостя

Трагедия разыгралась в доме по улице 15-й микрорайон 10 мая прошлого года.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор ранее не судимому 51-летнему мужчине за смертельное избиение гостя. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 10 мая прошлого года в период с 01:00 до 07:00 пьяный липчанин в своей квартире на улице 15-й микрорайон поссорился с 49-летним гостем и жестоко его избил руками, ногами и тростью.

Избитый мужчина умер от побоев на месте. Причиной его смерти стали открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травматический шок — на его теле: руках, ногах, голове и туловище судмедэксперты нашли следы от не менее чем 52 ударов.

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Мужчины были соседями. До конфликта они вместе выпивали. Потерпевший не смог оказать сопротивление, так как его правая рука была в бандаже из-за травмы.

Липчанина приговорили по части 4 статьи 111 УК РФ к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год. Также он должен выплатить жене погибшего сумму расходов на погребение — 54 650 рублей и компенсацию морального вреда — 700 000 рублей.

75
#конфликт #побои
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