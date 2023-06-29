Общество
9 минут назад
Липчанин получил девять лет колонии за смертельное избиение гостя
Трагедия разыгралась в доме по улице 15-й микрорайон 10 мая прошлого года.
Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор ранее не судимому 51-летнему мужчине за смертельное избиение гостя. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 10 мая прошлого года в период с 01:00 до 07:00 пьяный липчанин в своей квартире на улице 15-й микрорайон поссорился с 49-летним гостем и жестоко его избил руками, ногами и тростью.
Избитый мужчина умер от побоев на месте. Причиной его смерти стали открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травматический шок — на его теле: руках, ногах, голове и туловище судмедэксперты нашли следы от не менее чем 52 ударов.
Мужчины были соседями. До конфликта они вместе выпивали. Потерпевший не смог оказать сопротивление, так как его правая рука была в бандаже из-за травмы.
Липчанина приговорили по части 4 статьи 111 УК РФ к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год. Также он должен выплатить жене погибшего сумму расходов на погребение — 54 650 рублей и компенсацию морального вреда — 700 000 рублей.
Избитый мужчина умер от побоев на месте. Причиной его смерти стали открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травматический шок — на его теле: руках, ногах, голове и туловище судмедэксперты нашли следы от не менее чем 52 ударов.
Мужчины были соседями. До конфликта они вместе выпивали. Потерпевший не смог оказать сопротивление, так как его правая рука была в бандаже из-за травмы.
Липчанина приговорили по части 4 статьи 111 УК РФ к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год. Также он должен выплатить жене погибшего сумму расходов на погребение — 54 650 рублей и компенсацию морального вреда — 700 000 рублей.