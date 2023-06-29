Происшествия
30 минут назад
В Задонске легковушка врезалась в фундамент забора
За рулём была 38-летняя женщина.
Вчера вечером возле городского парка в Задонске произошло ДТП: легковушка врезалась в фундамент забора.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля была 38-летняя женщина, она не справилась с управлением и наехала на препятствие.
В ДТП никто не пострадал. Женщина-водитель прошла освидетельствование на состояние опьянения, она была трезва.
Фото - vk.com/zadonskmycity
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля была 38-летняя женщина, она не справилась с управлением и наехала на препятствие.
В ДТП никто не пострадал. Женщина-водитель прошла освидетельствование на состояние опьянения, она была трезва.
Фото - vk.com/zadonskmycity
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