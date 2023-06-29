Происшествия

30 минут назад

В Задонске легковушка врезалась в фундамент забора

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#ДТП
В Задонске легковушка врезалась в фундамент забора

За рулём была 38-летняя женщина.

Вчера вечером возле городского парка в Задонске произошло ДТП: легковушка врезалась в фундамент забора.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля была 38-летняя женщина, она не справилась с управлением и наехала на препятствие.

В ДТП никто не пострадал. Женщина-водитель прошла освидетельствование на состояние опьянения, она была трезва.

Фото -  vk.com/zadonskmycity
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#ДТП

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Шаровые во время надо менять.
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