Происшествия

сегодня, 12:07

Данковчанка взяла в кредит почти 6 миллионов рублей и перевела мошенникам

8 713
#мошенничество
2
Данковчанка взяла в кредит почти 6 миллионов рублей и перевела мошенникам

Женщина хотела заработать на перепродаже машины.

54-летняя данковчанка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, женщине предложили заработать: нужно было оформить кредит, перевести деньги на специальные счета, после на них должны были купить автомобиль и перепродать его за большую сумму, а затем перечислить деньги женщине. Её прибыль должна была составить около 100 000 рублей.

В результате данковчанке одобрили кредит на сумму около 5,9 миллиона рублей с учётом страховки. Эти деньги она перевела на указанные счета в течение двух месяцев и стала ждать обещанного заработка. Однако деньги на её счет не поступили, а мошенники перестали выходить на связь.
8 713
#мошенничество
2

Комментарии (8)

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Как такое бывает

2 минуты назад
Когда деньги есть, а ума нет?
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Лиза

5 минут назад
Диву даюсь, ну сколько раз ещё людям надо повторить, чтобы они не общались с мошенниками, но до некоторых так и не доходит.
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Банкиры

17 минут назад
В доле?
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Липецкий КОЛХОЗАН

19 минут назад
Интересная новость)))
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)

37 минут назад
И говорите, что банки не заодно с ними? С зп 100 тыс.га кредит в 500 тыс тебя заставят принести анализы и кровью расписаться, а здесь раз и 6 лямов дали))))
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Кузькин отец

43 минуты назад
На многих сайтах, в телевизионных передачах, в специальных обращениях службы МВД рассказывается и поясняется как избежать обмана мошенников. "Сарафанное радио" также усиленно работает. Буквально из каждого утюга вещают и предупреждают! Но всё равно находятся люди, которые "не в курсе".
ответить

Теперь и в

53 минуты назад
Данкове инвесторы появились
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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