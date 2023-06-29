Данковчанка взяла в кредит почти 6 миллионов рублей и перевела мошенникам

Женщина хотела заработать на перепродаже машины.

54-летняя данковчанка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, женщине предложили заработать: нужно было оформить кредит, перевести деньги на специальные счета, после на них должны были купить автомобиль и перепродать его за большую сумму, а затем перечислить деньги женщине. Её прибыль должна была составить около 100 000 рублей.



В результате данковчанке одобрили кредит на сумму около 5,9 миллиона рублей с учётом страховки. Эти деньги она перевела на указанные счета в течение двух месяцев и стала ждать обещанного заработка. Однако деньги на её счет не поступили, а мошенники перестали выходить на связь.