За незаконную свалку липецкая компания должна заплатить более 15 миллионов рублей

На площади около 15 тысяч квадратных метров обнаружили твердые коммунальные и строительные отходы.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура и управление экологии и природных ресурсов Липецкой области обнаружили незаконную свалку на площади около 15 тысяч квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было установлено, что земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, передан управлением имущественных и земельных отношений региона в аренду ООО «Прагма».



Общество размещало там твердые коммунальные и строительные отходы, что не соответствовало целевому назначению и разрешенному виду использования. В результате был причинен вред почве.



Прокурор обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного почвам, и суд удовлетворил эти требования: ООО «Прагма» должно выплатить более 15 миллионов рублей.