Общество

11 минут назад

За незаконную свалку липецкая компания должна заплатить более 15 миллионов рублей

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#экология #свалка #природа
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За незаконную свалку липецкая компания должна заплатить более 15 миллионов рублей

На площади около 15 тысяч квадратных метров обнаружили твердые коммунальные и строительные отходы.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура и управление экологии и природных ресурсов Липецкой области обнаружили незаконную свалку на площади около 15 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было установлено, что земельный участок, относящийся к категории земель населенных пунктов, передан управлением имущественных и земельных отношений региона в аренду ООО «Прагма».

Общество размещало там твердые коммунальные и строительные отходы, что не соответствовало целевому назначению и разрешенному виду использования. В результате был причинен вред почве.

Прокурор обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного почвам, и суд удовлетворил эти требования: ООО «Прагма» должно выплатить более 15 миллионов рублей.
112
#экология #свалка #природа
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