Происшествия

23 минуты назад

Ельчанка нашла на панели банкомата чужую карту и отправилась тратить с неё деньги

154
#кража
2
Ельчанка нашла на панели банкомата чужую карту и отправилась тратить с неё деньги

Она сделала несколько покупок в магазине, а также оплатила топливо.

Елецкий городской суд вынес приговор 24-летней женщине по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка в помещении отделения «Сбербанка» нашла на панели банкомата чужую карту. Убедившись в том, что за ней никто не наблюдает, женщина присвоила чужую карту и пошла с ней по различным торговым точкам Ельца.

Она сделала несколько покупок в магазине, а также оплатила топливо. Но очередная попытка оплаты товара через кассу самообслуживания закончилась неудачей из-за отсутствия денег на счете. Кроме того, женщину смог вычислить и обнаружить сам владельце карты. Тогда она добровольно отдала карту её хозяину, сознавшись в преступлении. Ущерб также был возмещен.

Тем не менее, ельчанку осудили за покушение на кражу с банковского счёта и приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
154
#кража
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

На данковской трассе перевернулась «Лада Гранта»
#здравоохранение
На данковской трассе перевернулась «Лада Гранта»

42 минуты назад

Происшествия
Сбежавшего в Липецке с одеждой на полмиллиона рублей воронежца отправили на 2 года 3 месяца в колони...
#мошенничество
4
Сбежавшего в Липецке с одеждой на полмиллиона рублей воронежца отправили на 2 года 3 месяца в колони...

вчера, 17:12

Происшествия
Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа
#падение с высоты
8
Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа

вчера, 16:04

Происшествия
Загоревшаяся машина попала в аварию на улице Яна Берзина
#ДТП #МЧС #пожар
Загоревшаяся машина попала в аварию на улице Яна Берзина

вчера, 16:02

Происшествия
Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец
#боеприпасы
5
Спасатели уничтожили 10 мин и три противотанковые гранаты, найденные в поле у высоты Огурец

вчера, 15:33

Происшествия
Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей
#мошенничество
6
Данковчанка сделала 16 переводов мошенникам на общую сумму около 266 000 рублей

вчера, 15:23

Происшествия