Ельчанка нашла на панели банкомата чужую карту и отправилась тратить с неё деньги

Она сделала несколько покупок в магазине, а также оплатила топливо.

Елецкий городской суд вынес приговор 24-летней женщине по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета).



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка в помещении отделения «Сбербанка» нашла на панели банкомата чужую карту. Убедившись в том, что за ней никто не наблюдает, женщина присвоила чужую карту и пошла с ней по различным торговым точкам Ельца.



Она сделала несколько покупок в магазине, а также оплатила топливо. Но очередная попытка оплаты товара через кассу самообслуживания закончилась неудачей из-за отсутствия денег на счете. Кроме того, женщину смог вычислить и обнаружить сам владельце карты. Тогда она добровольно отдала карту её хозяину, сознавшись в преступлении. Ущерб также был возмещен.



Тем не менее, ельчанку осудили за покушение на кражу с банковского счёта и приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.