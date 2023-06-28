Общество

38 минут назад

Ветслужба Липецкой области усилила мероприятия по недопущению заноса птичьего гриппа

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#птичий грипп #сельское хозяйство
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Ветслужба Липецкой области усилила мероприятия по недопущению заноса птичьего гриппа

Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в России остается напряженной.

Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в России остается напряженной: вспышки заболевания регистрируются во многих областях, в том числе в крупных птицеводческих предприятиях и личных подсобных хозяйствах граждан.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, государственная ветеринарная служба региона усилила мероприятия по недопущению заноса возбудителя гриппа птиц на территорию области.

Ведутся разъяснительные работы в районах с владельцами крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, проводятся осмотры мест содержания и передержки птицы перед продажей населению, клинический осмотр и лабораторные исследования птицы, при необходимости вакцинация птицы в период карантина.

Содержащим птицу в частных подворьях рекомендовано обеспечить птицам питьевой режим, не допускать птиц к открытым водоемам, где останавливаются дикие птицы, содержать птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами, производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц, кормить птиц в помещении, чтобы не привлекать диких птиц.

Также необходимо очень ответственно относиться к процессу приобретения молодняка, не покупать птицу в несанкционированных местах торговли и на интернет-площадках. Продавец должен иметь ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают благополучие территории происхождения, здоровье птицы и проведенные лабораторные исследования.

При первых признаках заболевания и аномального поведения (отказ от корма, воды, взъерошенность оперения, изменение цвета гребня, нарушение координации движения и др.) и случаях внезапного массового падежа следует незамедлительно обращаться в любую государственную ветеринарную службу.
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#птичий грипп #сельское хозяйство
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