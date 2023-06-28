Происшествия

сегодня, 16:04

Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа

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#падение с высоты
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Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа

Беду предотвратили спасатели.

На прошлой неделе службой спасения зафиксированы сразу два происшествия, связанные с детьми и высотой. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, в четверг из окна первого этажа на улице Гагарина упал 2-летний мальчик. Ребенка госпитализировали. В пятницу, 23 июня, экстренные службы по звонку жильцов дома на улице Жуковского, где по подоконнику на четвёртом этаже, скинув вниз москитную сетку, разгуливал 4-летний ребёнок.  На звонки в дверь квартиры никто не реагировал. А когда пожарный забрался в квартиру через открытое окно, выяснилось, что взрослых в ней не было: пока мать находилась на работе, за братом приглядывала 10-летняя сестра. 

Спасатели напоминают липчанам нехитрые правила, которые помогут уберечь маленьких детей от подробных происшествий : 

— не оставляйте окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок;

— заранее продумайте расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник;

— позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут ему открыть окно;

— помните об опасности москитных сеток, которые создают у детей мнимую иллюзию закрытого окна;

— не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций срочно обращайтесь по телефону «112».

Фото пресс-службы Упраувления по делам ГО и ЧС Липецка.

1 1139
#падение с высоты
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Комментарии (1)

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Город 48

48 минут назад
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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