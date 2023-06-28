Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа

Беду предотвратили спасатели.

На прошлой неделе службой спасения зафиксированы сразу два происшествия, связанные с детьми и высотой. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, в четверг из окна первого этажа на улице Гагарина упал 2-летний мальчик. Ребенка госпитализировали. В пятницу, 23 июня, экстренные службы по звонку жильцов дома на улице Жуковского, где по подоконнику на четвёртом этаже, скинув вниз москитную сетку, разгуливал 4-летний ребёнок. На звонки в дверь квартиры никто не реагировал. А когда пожарный забрался в квартиру через открытое окно, выяснилось, что взрослых в ней не было: пока мать находилась на работе, за братом приглядывала 10-летняя сестра.



Спасатели напоминают липчанам нехитрые правила, которые помогут уберечь маленьких детей от подробных происшествий :



— не оставляйте окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок;



— заранее продумайте расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник;



— позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут ему открыть окно;



— помните об опасности москитных сеток, которые создают у детей мнимую иллюзию закрытого окна;



— не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций срочно обращайтесь по телефону «112».



Фото пресс-службы Упраувления по делам ГО и ЧС Липецка.



