Происшествия
сегодня, 16:04
Жильцы дома заметили ребенка на подоконнике четвертого этажа
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Беду предотвратили спасатели.
На прошлой неделе службой спасения зафиксированы сразу два происшествия, связанные с детьми и высотой. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, в четверг из окна первого этажа на улице Гагарина упал 2-летний мальчик. Ребенка госпитализировали. В пятницу, 23 июня, экстренные службы по звонку жильцов дома на улице Жуковского, где по подоконнику на четвёртом этаже, скинув вниз москитную сетку, разгуливал 4-летний ребёнок. На звонки в дверь квартиры никто не реагировал. А когда пожарный забрался в квартиру через открытое окно, выяснилось, что взрослых в ней не было: пока мать находилась на работе, за братом приглядывала 10-летняя сестра.
Спасатели напоминают липчанам нехитрые правила, которые помогут уберечь маленьких детей от подробных происшествий :
— не оставляйте окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок;
— заранее продумайте расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник;
— позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут ему открыть окно;
— помните об опасности москитных сеток, которые создают у детей мнимую иллюзию закрытого окна;
— не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций срочно обращайтесь по телефону «112».
Фото пресс-службы Упраувления по делам ГО и ЧС Липецка.
Спасатели напоминают липчанам нехитрые правила, которые помогут уберечь маленьких детей от подробных происшествий :
— не оставляйте окна открытыми, если в комнате находится маленький ребёнок;
— заранее продумайте расстановку мебели, чтобы малыш не смог взобраться на подоконник;
— позаботьтесь о специальных фиксаторах, которые не дадут ему открыть окно;
— помните об опасности москитных сеток, которые создают у детей мнимую иллюзию закрытого окна;
— не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровождения взрослых.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций срочно обращайтесь по телефону «112».
Фото пресс-службы Упраувления по делам ГО и ЧС Липецка.
1 1139
Город 48