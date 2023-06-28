Общество

39 минут назад

Лебедянец перевёл незнакомому мужчине из Санкт-Петербурга 114 тысяч рублей

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#деньги
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Лебедянец перевёл незнакомому мужчине из Санкт-Петербурга 114 тысяч рублей

Он стал жертвой обмана, возвращать деньги пришлось через суд.

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании денег, полученных путём неосновательного обогащения.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, лебедянец стал жертвой обмана: ему позвонил неизвестный и потребовал перевести ответчику 114 тысяч рублей, а тот после получения денег сразу перевёл всю сумму на QIWI-кошелек.

Потерпевший пошёл в суд с требованием возврата денег как неосновательного обогащения. Как оказалось, между сторонами не было заключено договора займа, не было договора дарения, не было какой-либо купли-продажи, ответчиком не было оказано услуг истцу. Стороны вообще никогда не были знакомы. Лебедянец просто стал жертвой обмана и не знал даже имени человека, которому переводит деньги. 

Получателя средств нашли в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате суд удовлетворил требования о возврате средств, поскольку факт получения ответчиком на банковскую карту денежных средств установлен судом и не оспорен – в суд получивший деньги мужчина вообще ни разу не явился.

Также судом удовлетворены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы — в общей сложности он должен выплатить более 168 тысяч рублей.
1 247
#деньги
1

Комментарии (1)

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Тт

15 минут назад
Пустая трата времени на судебное разбирательство. Исполнительное производство не будет реализовано...
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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