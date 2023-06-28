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Защитник «Металлурга» уехал поднимать с колен «Уфу»

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#Футбол #трансферы #Антон Белов
Защитник «Металлурга» уехал поднимать с колен «Уфу»

Антон Белов перейдёт в башкирский клуб бесплатно, «Металлург» ещё остался ему должен.

Один из лучших игроков «Металлурга» последних трёх сезонов 27-летний защитник Антон Белов сейчас находится на просмотре в «Уфе».

Башкирский клуб в последнее время камнем летел вниз: в прошлом году выбыл из Премьер Лиги, а в нынешнем – и из первого дивизиона. Однако команду, не так давно представлявшую Россию в Лиге Европы, решили возродить. «Уфа» выступит в «Золотой группе» второй лиги и уже сейчас считается одним из фаворитов предстоящего сезона.

Под стать задаче ведётся и селекция. Так на сборе в Аше Челябинской области к команде экс-футболиста столичного «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергея Гуренко присоединился лучший бомбардир группы 3А Иван Хлебородов («Металлургу» в прошлом сезоне он забил трижды в двух матчах, прим.). Уфимцы не постеснялись выложить за него компенсацию «Калуге» в 2 миллиона рублей.

Что касается Белова, то он покинул «Металлург» бесплатно, за ещё и клуб не погасил перед футболистов задолженность по зарплате, из-за чего недавно был оштрафован.

Увы, в Липецке не сложилось традиции заключать с серьёзными футболистами долгострочные контракты, выполнять условия, а затем выгодно продавать.

Антон Белов знает, что такое выводить команду в первую лигу. В сезоне-2020/21 он праздновал выход в ФНЛ с «Металлургом». В прошлом сезоне на его счету 29 матчей в чемпионате и Кубке, 2 гола, 3 голевые передачи. Всего за три сезона в нашей команде с 2020 года 64 матча, 3 гола, 3 ассиста. Плюс, надёжнейшая игра в обороне.

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#Футбол #трансферы #Антон Белов

Комментарии (3)

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12

37 минут назад
Может наоборот ... ??
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Ваш тренер

43 минуты назад
Нельзя поднять то, чего нет..то есть российский футбол, которого нет и не было, да и не будет никогда.
ответить

*

45 минут назад
Шило на мыло сменял.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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