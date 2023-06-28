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Воспитательницу детсада обвинили в избиении детей-инвалидов
Воспитателя из Нижнего Тагила подозревают в избиении мальчика-инвалида, мать одного из воспитанников заявила, что педагог пинала сына по голове, сообщает Газета.ру.
Одна из женщин, чей семилетний сын не разговаривает из-за особенностей развития, подала в суд на воспитательницу. О жестоком обращении с ребенком ей рассказали родители и няня из коррекционной группы. «Как спать их укладывали — ужас. Подымается ребенок — его били, чтобы он не понимался, воспитатель пинала его по голове и по телу. Нам стали объяснять, что иначе никак с этими детьми не справиться», — рассказала мать детсадовца.
«Первый раз другая мама увидела, как мой сын лежит на полу и воспитательница ногами пинает его в голову. Мы подошли к заведующей в этот же день. Воспитательница сама спустилась и извинилась, сказала, что больше такого не будет», — вспоминает женщина.
Однако впоследствии история с избиением повторилась, рассказала мать мальчика. Она добавила, что воспитательница начала бить и другого воспитанника детского сада. В свою очередь, мать другого ребенка-инвалида на условиях анонимности заявила, что ее ребенка та же воспитательница ударила плинтусом по спине.
В детском саду уверены, что родители ошибаются и наговаривают на педагога, которая уже уволилась, в учреждении проводилась проверка городского управления образования. «На воспитателя ранее не поступало официальных жалоб от родителей. Она зарекомендовала себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник. Несмотря на это, еще до окончания проверки женщина сама уволилась из детского сада по семейным обстоятельствам», — сообщили в ведомстве.
Обращение женщины проверяет полиция, заведующей детсадом вынесено предостережение, ситуацию пообещал держать на контроле уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«По обращению матери ребенка в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» проведена проверка, в ходе которой выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ», — добавили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Одна из женщин, чей семилетний сын не разговаривает из-за особенностей развития, подала в суд на воспитательницу. О жестоком обращении с ребенком ей рассказали родители и няня из коррекционной группы. «Как спать их укладывали — ужас. Подымается ребенок — его били, чтобы он не понимался, воспитатель пинала его по голове и по телу. Нам стали объяснять, что иначе никак с этими детьми не справиться», — рассказала мать детсадовца.
«Первый раз другая мама увидела, как мой сын лежит на полу и воспитательница ногами пинает его в голову. Мы подошли к заведующей в этот же день. Воспитательница сама спустилась и извинилась, сказала, что больше такого не будет», — вспоминает женщина.
Однако впоследствии история с избиением повторилась, рассказала мать мальчика. Она добавила, что воспитательница начала бить и другого воспитанника детского сада. В свою очередь, мать другого ребенка-инвалида на условиях анонимности заявила, что ее ребенка та же воспитательница ударила плинтусом по спине.
В детском саду уверены, что родители ошибаются и наговаривают на педагога, которая уже уволилась, в учреждении проводилась проверка городского управления образования. «На воспитателя ранее не поступало официальных жалоб от родителей. Она зарекомендовала себя как ответственный и трудолюбивый сотрудник. Несмотря на это, еще до окончания проверки женщина сама уволилась из детского сада по семейным обстоятельствам», — сообщили в ведомстве.
Обращение женщины проверяет полиция, заведующей детсадом вынесено предостережение, ситуацию пообещал держать на контроле уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«По обращению матери ребенка в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» проведена проверка, в ходе которой выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ», — добавили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».