Спорт

58 минут назад

Переписала историю: впервые за три десятилетия липчанка взяла медаль чемпионата России по борьбе

175
#Женская борьба #Алина Рыбкина
1
Переписала историю: впервые за три десятилетия липчанка взяла медаль чемпионата России по борьбе

Её предшественница побеждала ещё в чемпионате СССР.

18-летняя воспитанница СШОР №9 Алина Рыбкина заняла 3-е место в Каспийске на чемпионате России по вольной борьбе среди женщин.

Тем самым юная спортсменка без преувеличения переписала историю. Ведь медалей чемпионата страны в женской борьбе Липецкая область не знала три десятилетия (!) в тех пор, как Светлана Красникова в начала 1990-х сначала выиграла чемпионат СССР, а затем и России.

Рыбкиной тогда ещё не было на свете, но теперь в весовой категории до 62 кг Алина сумела выиграть три схватки из четырёх. Начала она с победы над Марией Кузнецовой из Благовещенска, затем жребий свёл липчанку с будущей победительницей Алиной Касабиевой из Северной Осетии, которой она проиграла.

Рыбкиной оставалось выступить в так называемой нижней сетке и побороться за 3-е место, и с этой задачей она справилась на славу. Сначала победила Екатерину Чернушкину из Ростова на Дону, а затем не испугалась титулов своей соперницы по «бронзовому» матчу Анны Щербаковой из Улан-Удэ. Экс-чемпионку мира по самбо и неоднократную медалистку чемпионата страны липецкая «звёздочка» победила – 12:4.

В финале Касабиева дала мастер-класс для Светланы Липатовой из Татарстана, победив её – 11:0. Эти девушки заняли две верхние ступени пьедестала почёта, а ещё одно 3-е место вместе с Рыбкиной Алёна Тимофеева из Чувашии.

Призовое место позволило ученице Сергея Яковлева войти в основной состав сборной России.

erRg3bflecw.jpg

На пьедестале Алина в верхнем ряду крайняя справа

В Каспийске боролись и другие наши девчата, но 24-летняя липчанка Кира Ашихмина проиграла первую схватку и заняла 10-е место.

В шаге от пьедестала остановилась 21-летняя Анастасия Козлова из Грязей. В первой же схватке жребий свёл её с будущей чемпионкой Жаргалмой Цыремпиловой из Бурятии. Соперницы победила и прошла дальше, а Козлова в утешительном раунде одержала одну победу и потерпела одно поражение в схватке за «бронзу». Итог выступления ученицы Александра Назарова – 5-е место.

19-летняя Елизавета Петлякова в весовой категории до 68 кг и её сверстница Олеся Безуглова в весе до 72 кг завершили своё выступление после первых же схваток.

Радость от «бронзы» Рыбкиной Липецкой области следует разделить с Санкт-Петербургом – Алина, также как и Козлова, Безуглова и Петлякова на всероссийской арене представляет два региона: малую родину и северную столицу, в которой девчата совершенствуют своё спортивное мастерство.

175
#Женская борьба #Алина Рыбкина
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Защитник «Металлурга» уехал поднимать с колен «Уфу»
#Футбол #трансферы #Антон Белов
4
Защитник «Металлурга» уехал поднимать с колен «Уфу»

сегодня, 14:34

Спорт
«Металлург» пополнили высоченный защитник из Краснодара и «живчик» из Ижевска
#Футбол #"Металлург" #трансферы
2
«Металлург» пополнили высоченный защитник из Краснодара и «живчик» из Ижевска

26.06.2023 20:18

Спорт
Липецкий хоккеист во втором поколении поставил карьеру на карту ради Высшей лиги
#Хоккей #МХК "Липецк" #Павел Копытин
1
Липецкий хоккеист во втором поколении поставил карьеру на карту ради Высшей лиги

26.06.2023 19:17

Спорт
«Металлург» вернул воспитанника с опытом РПЛ, но клубу всё ещё нельзя регистрировать новичков
#Футбол #Алексей Рыбин #трансферы
6
«Металлург» вернул воспитанника с опытом РПЛ, но клубу всё ещё нельзя регистрировать новичков

26.06.2023 10:18

Спорт
Сергей Первушин: «Пункта о выходе в первую лигу в моём контракте нет»
#Сергей Первушин #"Металлург" #комплектование
12
Сергей Первушин: «Пункта о выходе в первую лигу в моём контракте нет»

22.06.2023 21:10

Спорт
Министр Колокольцев наградил липецкого полицейского за успехи в мини-футболе
#Мини-футбол #УМВД #сборная липецкой полиции
17
Министр Колокольцев наградил липецкого полицейского за успехи в мини-футболе

22.06.2023 13:19

Спорт