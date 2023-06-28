Переписала историю: впервые за три десятилетия липчанка взяла медаль чемпионата России по борьбе

Её предшественница побеждала ещё в чемпионате СССР.

18-летняя воспитанница СШОР №9 Алина Рыбкина заняла 3-е место в Каспийске на чемпионате России по вольной борьбе среди женщин.

Тем самым юная спортсменка без преувеличения переписала историю. Ведь медалей чемпионата страны в женской борьбе Липецкая область не знала три десятилетия (!) в тех пор, как Светлана Красникова в начала 1990-х сначала выиграла чемпионат СССР, а затем и России.

Рыбкиной тогда ещё не было на свете, но теперь в весовой категории до 62 кг Алина сумела выиграть три схватки из четырёх. Начала она с победы над Марией Кузнецовой из Благовещенска, затем жребий свёл липчанку с будущей победительницей Алиной Касабиевой из Северной Осетии, которой она проиграла.

Рыбкиной оставалось выступить в так называемой нижней сетке и побороться за 3-е место, и с этой задачей она справилась на славу. Сначала победила Екатерину Чернушкину из Ростова на Дону, а затем не испугалась титулов своей соперницы по «бронзовому» матчу Анны Щербаковой из Улан-Удэ. Экс-чемпионку мира по самбо и неоднократную медалистку чемпионата страны липецкая «звёздочка» победила – 12:4.

В финале Касабиева дала мастер-класс для Светланы Липатовой из Татарстана, победив её – 11:0. Эти девушки заняли две верхние ступени пьедестала почёта, а ещё одно 3-е место вместе с Рыбкиной Алёна Тимофеева из Чувашии.



Призовое место позволило ученице Сергея Яковлева войти в основной состав сборной России.



На пьедестале Алина в верхнем ряду крайняя справа



В Каспийске боролись и другие наши девчата, но 24-летняя липчанка Кира Ашихмина проиграла первую схватку и заняла 10-е место.

В шаге от пьедестала остановилась 21-летняя Анастасия Козлова из Грязей. В первой же схватке жребий свёл её с будущей чемпионкой Жаргалмой Цыремпиловой из Бурятии. Соперницы победила и прошла дальше, а Козлова в утешительном раунде одержала одну победу и потерпела одно поражение в схватке за «бронзу». Итог выступления ученицы Александра Назарова – 5-е место.

19-летняя Елизавета Петлякова в весовой категории до 68 кг и её сверстница Олеся Безуглова в весе до 72 кг завершили своё выступление после первых же схваток.

Радость от «бронзы» Рыбкиной Липецкой области следует разделить с Санкт-Петербургом – Алина, также как и Козлова, Безуглова и Петлякова на всероссийской арене представляет два региона: малую родину и северную столицу, в которой девчата совершенствуют своё спортивное мастерство.