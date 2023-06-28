Происшествия

19 минут назад

За 18 ударов рукояткой от топора — два года условно

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#конфликт #побои
За 18 ударов рукояткой от топора — два года условно

61-летний мужчина  жестоко избил сожительницу.

Усманский районный суд вынес обвинительный приговор 61-летнему мужчине за жестокое избиение сожительницы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 3 ноября прошлого года во время застолья пьяный мужчина поссорился с сожительницей и нанес ей не менее 5 ударов рукой по лицу и голове и не менее одного удара в область груди. Затем мужчина поднял с пола деревянную рукоять от топора и нанес ей один удар по голове, от которого потерпевшая упала на пол. После подсудимый нанес сожительнице деревянной рукояткой ещё не менее 17 ударов.

В результате здоровью женщины был причинен вред средней тяжести. По пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия) мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
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#конфликт #побои

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