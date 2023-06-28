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31 минуту назад

Очаг высокопатогенного гриппа птиц нашли в Воронеже

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В Воронеже выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа. В эпизоотическом очаге в 320 м западнее от дома №1 по улице Рокоссовского до 31 июля установили карантин. Территорию в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага признали угрожаемой зоной. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале органов власти Воронежской области, сообщает РИА Воронеж.

По данным соответствующего указа Александра Гусева, очаг заболеваемости выявили рядом с домом №1 по улице Рокоссовского в Воронеже. Теперь неблагополучной считается территория, находящаяся в радиусе 6 км от него. В неё вошли улицы Димитрова, Изыскателей, Розовая, Черенкова, Пятилетка, Союзная, Юбилейная, Репнинская.

Плюс ко всему в эту зону попали Ленинский и Московский проспекты, переулок Тамбовский посёлка Отрадное в Новоусманском районе.

Что касается наблюдений экспертов, то они будут проводиться уже на расстоянии 16 км от места заражения. Так, под взором специалистов окажутся посёлки Шуберское, первого и второго отделения совхоза «Новоусманский», Отрадное, Маклок, Стахановский, а также сёла Бабяково, Новая Усмань, Семилуки, Губарево, Терновое, Ямное, Чертовицы.

В очаге введен запрет на лечение, ввоз и вывоз птиц, отправку их на убой, а также снятие пера и пуха. Кроме того, посещение территории запрещено посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации очага заболевания. В угрожаемой зоне действует ограничение на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением птиц и животных других видов, а также на охоту.
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