Общество

42 минуты назад

Жильцам аварийного дома выплачивают деньги за квартиры

3 557
#аварийный дом #расселение
Жильцам аварийного дома выплачивают деньги за квартиры

Заявления в мэрию приносят каждый день.

Собственники 12-ти квартир аварийного дома № 16 в 9 микрорайоне получили 42,8 миллионов рублей в качестве выкупной стоимости своего жилья. До конца июня планируется выплатить еще 181, 9 миллионов рублей 53 семьям. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

— Заявления приносят каждый день и все, кто обратился получат выкупную стоимость жилья. Сегодня нам известно о собственниках восьми квартир, которые будут ждать новое жилье, все это время они могут получать компенсацию за найм и коммунальные расходы, — рассказали в мэрии.

В какие именно дома расселят эти семьи еще не определено, так как точно не известна площадь квартир, собственники которых сделают выбор в пользу нового жилья, а не денег. Мэрия продолжает собирать заявления собственников. Решение администрация города примет, когда определятся все собственники. Ранее сообщалось, что жильцов дома переселят в новостройки, которые появятся к 2024 году в районах Тракторный и Силикатный.

Напомним, трещины в стенах пятиэтажки ее жильцы заметили еще в 2011 году, а в 2022 году здание было признано аварийным. 30 апреля в пятиэтажке был отключен газ, а  жильцам предложили покинуть опасный дом. На денежную компенсацию собственникам квартир в областном бюджете зарезервированы 337 миллионов рублей — из расчёта 66 тысяч рублей за квадратный метр.
3 557
#аварийный дом #расселение

Комментарии (3)

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Как гость
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Animal planet.

10 минут назад
Как гость, на эти деньги только однушку можно купить
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Настя

20 минут назад
С учетом, что компенсация 60 тыс м2, а реальная стоимость 75-80, то маловато)))
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Как гость

32 минуты назад
Почти по 4 млн. , неплохо.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
25
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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