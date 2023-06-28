Общество
42 минуты назад
Жильцам аварийного дома выплачивают деньги за квартиры
Заявления в мэрию приносят каждый день.
Собственники 12-ти квартир аварийного дома № 16 в 9 микрорайоне получили 42,8 миллионов рублей в качестве выкупной стоимости своего жилья. До конца июня планируется выплатить еще 181, 9 миллионов рублей 53 семьям. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
— Заявления приносят каждый день и все, кто обратился получат выкупную стоимость жилья. Сегодня нам известно о собственниках восьми квартир, которые будут ждать новое жилье, все это время они могут получать компенсацию за найм и коммунальные расходы, — рассказали в мэрии.
В какие именно дома расселят эти семьи еще не определено, так как точно не известна площадь квартир, собственники которых сделают выбор в пользу нового жилья, а не денег. Мэрия продолжает собирать заявления собственников. Решение администрация города примет, когда определятся все собственники. Ранее сообщалось, что жильцов дома переселят в новостройки, которые появятся к 2024 году в районах Тракторный и Силикатный.
Напомним, трещины в стенах пятиэтажки ее жильцы заметили еще в 2011 году, а в 2022 году здание было признано аварийным. 30 апреля в пятиэтажке был отключен газ, а жильцам предложили покинуть опасный дом. На денежную компенсацию собственникам квартир в областном бюджете зарезервированы 337 миллионов рублей — из расчёта 66 тысяч рублей за квадратный метр.
— Заявления приносят каждый день и все, кто обратился получат выкупную стоимость жилья. Сегодня нам известно о собственниках восьми квартир, которые будут ждать новое жилье, все это время они могут получать компенсацию за найм и коммунальные расходы, — рассказали в мэрии.
В какие именно дома расселят эти семьи еще не определено, так как точно не известна площадь квартир, собственники которых сделают выбор в пользу нового жилья, а не денег. Мэрия продолжает собирать заявления собственников. Решение администрация города примет, когда определятся все собственники. Ранее сообщалось, что жильцов дома переселят в новостройки, которые появятся к 2024 году в районах Тракторный и Силикатный.
Напомним, трещины в стенах пятиэтажки ее жильцы заметили еще в 2011 году, а в 2022 году здание было признано аварийным. 30 апреля в пятиэтажке был отключен газ, а жильцам предложили покинуть опасный дом. На денежную компенсацию собственникам квартир в областном бюджете зарезервированы 337 миллионов рублей — из расчёта 66 тысяч рублей за квадратный метр.
Animal planet.
Настя
Как гость