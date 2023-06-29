Бизнес

29 минут назад

Липецкий хладокомбинат показал фильм о мороженом и поздравил выпускников.

94
Липецкий хладокомбинат показал фильм о мороженом и поздравил выпускников.

Лето, жара, июнь и, конечно – мороженое: Липецкий хладокомбинат подарил жителям региона немало счастливых минут в первый месяц любимого времени года.

Ростовая кукла Варенька мелькала на многих массовых мероприятиях в июне, вызывая неподдельный интерес у взрослых и восторг у малышей. Точки активностей хладокомбината без преувеличения были магнитом на многих праздниках и гуляниях региона.

17 июня в старинной дворянской усадьбе Скорняково-Архангельское Задонского района прошёл ежегодный 6-й музыкальный фестиваль «Не только Джаз на пруду».

Несколько тысяч гостей оценили творчество музыкантов, но при этом не забыли посетить и одну из самых вкусных локаций фестиваля, организованную генеральным партнером мероприятия - Липецким хладокомбинатом.



Сложно было не заметить в толпе высокую ростовую куклу Вареньку, при виде которой малыши брали родителей за руку и тянули в сторону, где уже раздавался громкий смех, ведь на площадке была подготовлена масштабная анимационная программа. 

010101010.jpg

Мороженое пользовалось спросом, стаканчики появлялись и быстро исчезали в руках детей и взрослых. За лакомством выстраивались очереди, но хладокомбинат позаботился о своих любимых покупателях: мороженого хватило всем. Гости пришли в восторг, когда каждому на площадке подарили воздушные шары, а над головами кружил шар гораздо больше – настоящий аэростат «Варенька», уже давно полюбившийся липчанам. 

А ещё все желающие смогли посмотреть фильм о производстве липецкого мороженого. Технологии в нем показаны подробно — от выбора натурального молока до запуска его в производства и получения вкусной продукции без ГМО и консервантов, которая радует уже многие поколения липчан и жителей других регионов.

Посмотрев фильм, лишний раз убеждаешься, что Липецкий хладокомбинат — современное технологичное предприятие, которое по праву считается одной из визитных карточек Липецкой области. Если есть у Липецкой области свой особенный вкус, то это, пожалуй, вкус липецкого мороженого.  

В минувшую пятницу, 23 июня, в Липецке поздравляли выпускников 11-х классов. Традиционный праздник «Липецкие зори» на главной городской площади Ленина-Соборной тоже не обошёлся без хладокомбината.

WhatsApp_Image_2023-06-28_at_15_23_38.jpg

Школьный выпускной бывает один раз в жизни, затем придется вспоминать о нём, рассматривая архивные видеокадры и фотографии. Хладокомбинат подготовил одну из ярчайших фотозон на площади, куда не зарастала народная тропа: в день прощания с детством вчерашние школьники с удовольствием фотографировались на фоне большого стаканчика мороженого, вкус которого для многих на всю жизнь будет связан с воспоминаниями о самых беззаботных годах детства. 

Хладокомбинат в июне поддержал немало социальных акций. Так, во время визита звёзд отечественного футбола в Липецк на инклюзивный фестиваль «Футбол в сердце» ростовая Варенька тоже раздавала цветные шары, а пока взрослые стояли в очереди за мороженым, дети с энтузиазмом разрисовывали фирменную гигантскую раскраску.

Не прошло предприятие и мимо Прайм Гонки, юбилейного V экстремального забега в HillParke. Пока в непростых условиях соревновались команды из Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Рязанской областей, хладокомбинат поддержал болельщиков, особенно  - юных, накормив их вкусным новым мороженым «Варенька 3+» с творогом и йогуртом, обогащенное  пробиотиками и витаминами! Будем продолжать следить за тем, как «Липецкое мороженое» дарит яркий вкус и незабываемые эмоции каждому из нас! 

Реклама. АО «Липецкий хладокомбинат».




94
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Новый «Дозор»? Фэнтези-сериал «‎Библиотекарь»‎ по Михаилу Елизарову стартует на Wink 29 июня
Новый «Дозор»? Фэнтези-сериал «‎Библиотекарь»‎ по Михаилу Елизарову стартует на Wink 29 июня

вчера, 10:09

Бизнес
Поднимись на вершину!
Поднимись на вершину!

вчера, 08:00

Бизнес
Липецкие дачники задолжали 19 миллионов рублей за электроэнергию
#электроэнергия #долги
Липецкие дачники задолжали 19 миллионов рублей за электроэнергию

26.06.2023 11:50

Бизнес
Оплачивать услуги РВК-Липецк необходимо до 25 числа
Оплачивать услуги РВК-Липецк необходимо до 25 числа

21.06.2023 11:17

Бизнес
Море музыки и впечатлений на фестивале «Не только джаз на пруду»
Море музыки и впечатлений на фестивале «Не только джаз на пруду»

20.06.2023 11:00

Бизнес
ИДЕЯ ЗАСТРОЙЩИКА СТОИЛА ДОЛЬЩИКАМ ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ИДЕЯ ЗАСТРОЙЩИКА СТОИЛА ДОЛЬЩИКАМ ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

20.06.2023 08:00

Бизнес