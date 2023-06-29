Липецкий хладокомбинат показал фильм о мороженом и поздравил выпускников.

Лето, жара, июнь и, конечно – мороженое: Липецкий хладокомбинат подарил жителям региона немало счастливых минут в первый месяц любимого времени года.

Ростовая кукла Варенька мелькала на многих массовых мероприятиях в июне, вызывая неподдельный интерес у взрослых и восторг у малышей. Точки активностей хладокомбината без преувеличения были магнитом на многих праздниках и гуляниях региона.



17 июня в старинной дворянской усадьбе Скорняково-Архангельское Задонского района прошёл ежегодный 6-й музыкальный фестиваль «Не только Джаз на пруду».



Несколько тысяч гостей оценили творчество музыкантов, но при этом не забыли посетить и одну из самых вкусных локаций фестиваля, организованную генеральным партнером мероприятия - Липецким хладокомбинатом.





Сложно было не заметить в толпе высокую ростовую куклу Вареньку, при виде которой малыши брали родителей за руку и тянули в сторону, где уже раздавался громкий смех, ведь на площадке была подготовлена масштабная анимационная программа.







Мороженое пользовалось спросом, стаканчики появлялись и быстро исчезали в руках детей и взрослых. За лакомством выстраивались очереди, но хладокомбинат позаботился о своих любимых покупателях: мороженого хватило всем. Гости пришли в восторг, когда каждому на площадке подарили воздушные шары, а над головами кружил шар гораздо больше – настоящий аэростат «Варенька», уже давно полюбившийся липчанам.



А ещё все желающие смогли посмотреть фильм о производстве липецкого мороженого. Технологии в нем показаны подробно — от выбора натурального молока до запуска его в производства и получения вкусной продукции без ГМО и консервантов, которая радует уже многие поколения липчан и жителей других регионов.



Посмотрев фильм, лишний раз убеждаешься, что Липецкий хладокомбинат — современное технологичное предприятие, которое по праву считается одной из визитных карточек Липецкой области. Если есть у Липецкой области свой особенный вкус, то это, пожалуй, вкус липецкого мороженого.



В минувшую пятницу, 23 июня, в Липецке поздравляли выпускников 11-х классов. Традиционный праздник «Липецкие зори» на главной городской площади Ленина-Соборной тоже не обошёлся без хладокомбината.







Школьный выпускной бывает один раз в жизни, затем придется вспоминать о нём, рассматривая архивные видеокадры и фотографии. Хладокомбинат подготовил одну из ярчайших фотозон на площади, куда не зарастала народная тропа: в день прощания с детством вчерашние школьники с удовольствием фотографировались на фоне большого стаканчика мороженого, вкус которого для многих на всю жизнь будет связан с воспоминаниями о самых беззаботных годах детства.



Хладокомбинат в июне поддержал немало социальных акций. Так, во время визита звёзд отечественного футбола в Липецк на инклюзивный фестиваль «Футбол в сердце» ростовая Варенька тоже раздавала цветные шары, а пока взрослые стояли в очереди за мороженым, дети с энтузиазмом разрисовывали фирменную гигантскую раскраску.



Не прошло предприятие и мимо Прайм Гонки, юбилейного V экстремального забега в HillParke. Пока в непростых условиях соревновались команды из Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Рязанской областей, хладокомбинат поддержал болельщиков, особенно - юных, накормив их вкусным новым мороженым «Варенька 3+» с творогом и йогуртом, обогащенное пробиотиками и витаминами! Будем продолжать следить за тем, как «Липецкое мороженое» дарит яркий вкус и незабываемые эмоции каждому из нас!



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