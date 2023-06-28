Новый «Дозор»? Фэнтези-сериал «‎Библиотекарь»‎ по Михаилу Елизарову стартует на Wink 29 июня

Видеосервисы Wink (18+) и more.tv (18+) сообщают, что премьера первого эпизода сериала в жанре городского фэнтези «Бибилиотекарь» (18+) состоится 29 июня 2023 года.

Новые эпизоды будут выходить по четвергам. Главную роль в проекте по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («‎Триггер», «‎Мажор»‎). Трейлер сериала «Библиотекарь» доступен по ссылке .

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Городское фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии» разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова, который в 2008 году получил литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

В сериале кроме Никиты Ефремова снялись Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

Телепремьера пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии». Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals.

О сериале «Библиотекарь» (18+)

Производство: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии»

Онлайн-кинотеатры: Wink (в линейке Wink Originals), more.tv (в линейке more originals)

Жанр: городское фэнтези

Количество серий: 8

Премьера: июнь 2023 года

Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Художник-постановщик: Леонид Кипнис

Оператор-постановщик: Станислав Шарков

Сценаристы: Илья Тилькин, Александр Грязин

В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.

ПАО «Ростелеком»



