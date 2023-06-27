В России

27 минут назад

Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду

13
#аренда

Россияне начали массово сдавать автомобили премиум-сегмента в аренду. За первое полугодие 2023 года количество подобных предложений выросло на 55%, следует из данных транспортной компании ГТК-Холдинг.

«Средняя цена аренды в сутки составляет 40-50 тыс. рублей. Но в зависимости от марки и модели стоимость может варьироваться от 10 тыс. до 150 тыс. рублей», — рассказал «Известиям» основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев.

Наиболее популярными марками у арендаторов в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самым дорогим из них стал Rolls-Royce Cullinan 2019-2021 годов выпуска. Его аренда обойдется в среднем в 95 тыс. рублей. Самым дешевым вариантом стал Mercedes-Benz Е300d 2020–2021. Сутки управления таким автомобилем обойдутся желающим в 10 тыс. рублей.

Около 80% предложений об аренде автомобилей премиального сегмента приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Причиной резко возросшего количества предложений автомобилей для аренды стало удорожание их обслуживания, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. За прошедший год цены как на сами автомобили премиум-сегмента, так и на их обслуживание выросли на 50%, а стоимость запчастей — на 30%, отметил он.

Эксперт добавил, что второй причиной могут быть сложности в обслуживанием кредита на авто в ситуации, когда люди неверно рассчитывают расходы на него. Например, они рассчитывают выплатить весь долг в течение 3-4 лет, но при этом забывают о том, какие расходы придется нести на замену масла, бензин и шины.

«И после нескольких месяцев человек, купивший дорогую машину, понимает, что «не тянет», — отметил вице-президент НАС.После этого, по его словам, машины и выходят на рынок аренды.
13
#аренда

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