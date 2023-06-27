38 минут назад
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
28 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители трех улиц.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 35 по улице 15 микрорайон. Цистерна с водой будет стоять возле вышеуказанного дома.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
28 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 6 на улице Московской, частном секторе улицы Силикатной, также обесточат улицу Воровского.