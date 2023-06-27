Общество

38 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду

28 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся потребители трех улиц.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41 по улице Катукова, №№ 8а, 10 по улице Шуминского. Воду подвезут к дому № 29 по улице Катукова. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 35 по улице 15 микрорайон. Цистерна с водой будет стоять возле вышеуказанного дома. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

28 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 6 на улице Московской, частном секторе улицы Силикатной, также обесточат улицу Воровского. 

285
#отключения
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