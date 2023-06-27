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Липецкая Липецкая вечЁрка: супер лужа, разрушенный из-за ссоры дом и явка с повинной
Сегодня, 27 июня, липчане вновь страдали из-за дождя, полицейские возбудили уголовное дело на жителя Липецкого района, который частично разрушил дом соседа, и участник ДТП в Грязях, после которого умер 23-летний водитель, написал явку с повинной.
— На Сокольской автостанции уже очень много лет огромные лужи, выходишь из автобуса, а дальше только вплавь. На Новолипецке, остановка площадь Франценюка, переход к «Магниту» тоже только вплавь (хотя дорога там тоже, как и проспект, не так давно отремонтирована). И таких мест по городу полно, а администрация никуда не смотрит, они, в отличие от нас — простых смертных, пешком не ходят. Им наши проблемы и мокрая обувь по барабану, — доложила Лена.
— Замечено, что большинство пешеходных переходов в Липецке начинаются и заканчиваются лужами, которые после дорожных ремонтов не исчезают. Загадка природы? — спросил Ветеран.
— Разве акт приёмки проспекта в эксплуатацию подписан? Тогда тот, кто принял, пусть метлой разгоняет лужу после каждого дождя, до самой пенсии, — предложил Пессимист.
Зато сегодня порадовал подземный переход у Центрального рынка. Его впервые, наверное, за десятилетия, не затопило. Бригада городского управления благоустройства весной поработала на совесть — вычистила из канала дождеприемника тонны грязи. И сегодня в переходе было сухо.
— Капсулу времени то хоть заложили в ливнёвку?! Следующий раз чистить будут опять лет через тридцать! — предположил Ученый из училища.
В мэрии, кстати, заверили, что коммунальные службы готовы к непогоде, при этом уточнив, что проводимые мероприятия не гарантируют 100% отвод воды с проезжих частей в случае сильных осадков. Решетки не всегда успевают пропускать воду, к тому же сети могут быть забиты мусором.
Нынешнюю непогоду надолго запомнит владелец «Инфинити»: на припаркованный у стадиона «Металлург» автомобиль упало дерево.
Фото: Елена Бредихина
— По всему городу сотни погибших деревьев, они обязательно упадут и на людей и на машины. Но администрация не замечает проблему, не планирует работы по уборке потенциально опасных мертвых деревьев, — уверен Семен.
Ближе к вечеру глава Краснинского района Алексей Телков в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые побывали в районе 24 июня, забыли или потеряли на трассе Красное-Талица две боевые гранаты. Их обнаружили во время уборки стоянки вагнеровцев.
Фото: Telegram-канал Алексея Телкова
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в отношении 47-летнего жителя Липецкого района. Тот нанял манипулятор и частично разрушил дом соседа. Пойти на такой шаг он решился после пьяной ссоры, посчитав, что обидчику не место в их селе.
Вот так теперь выглядит частично разрушенный дом. Ущерб пострадавшего составил 216 000 рублей, а обвиняемому теперь грозит до двух лет лишения свободы.
Скрывшийся с места страшной аварии в Грязях водитель «Туарега» пришел в полицию и написал явку с повинной. Вечером 22 июня на улице Советской он на своем внедорожнике столкнулся с автомобилем «Хендай», водитель которого умер в больнице. Так совпало, что в свой день рождения.
Полицейским водитель «Туарега» заявил что заснул из-за усталости и выехал на встречную полосу.
Накануне в Липецке на улице Патриса Лумумбы водитель «КамАЗа» насмерть сбил 64-летнего велосипедиста. Примерно в это же время на улице Свиридова 15-летний мотоциклист врезался стоящий автомобиль «Киа». Подросток получил травмы, его госпитализировали.
Завтра слегка потеплеет. Синоптики прогнозируют уже до +22 градусов, но с небольшими дождями. Так что, если вы сегодня достали осеннюю одежду, закладывать ее в гардероб еще рано.
Вэл
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