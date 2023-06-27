Липецкая Липецкая вечЁрка: супер лужа, разрушенный из-за ссоры дом и явка с повинной

Сегодня, 27 июня, липчане вновь страдали из-за дождя, полицейские возбудили уголовное дело на жителя Липецкого района, который частично разрушил дом соседа, и участник ДТП в Грязях, после которого умер 23-летний водитель, написал явку с повинной.