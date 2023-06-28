Поднимись на вершину!

ОДСК объявила о старте продаж в новом монолитно-кирпичном доме ЖК «Геометрия».

«Объединенная Домостроительная Корпорация» начала продажи квартир в очередном доме жилого комплекса «Геометрия» под названием «Вершина». Комплекс из 14 домов разной этажности возводится в Европейском микрорайоне Липецка строго в соответствии с графиком.

Жилой дом комфорт-класса «Вершина» – это гармоничное сочетание современной архитектуры, эргономичных планировок квартир, безопасной комфортной среды и счастливой жизни. Эстетика и функциональность объединились в каждой детали архитектуры и благоустройства территории.

Комплекс располагается в тихом и спокойном районе рядом с удобной транспортной развязкой, а до детских садов и школы с бассейном дети смогут дойти за считанные минуты по безопасному маршруту.





Каждый уголок в ЖК «Геометрия» подчеркивает стремление к успеху:

• Удобная и просторная парковка;

• Лаундж зоны с wi-fi во дворе для работы и релакса на свежем воздухе;

• Богатый выбор различных спортивных зон;

• Площадка для увлекательных игр и развития детей̆ разных возрастов;

• Безопасные маршруты в школу.

• Безопасная закрытая территория и двор без машин;

Первый этаж дома «Вершина» займут магазины, что очень удобно для его будущих новоселов. В самих подъездах расположатся уютные лобби в современном дизайне. Комфорта добавят колясочные для хранения транспорта маленьких жильцов, а удобные лапомойки будут приятным бонусом для владельцев любимых питомцев.

В доме представлено большое разнообразие новых планировочных решений, которые удовлетворят самые высокие запросы. Помимо стандартных 1, 2, и 3-комнатных квартир представлен широкий выбор квартир евро-формата. Помимо большого разнообразия планировочных решений в «Вершине» представлены 2 варианта отделки квартир – «Предчистовая» и эксклюзивная отделка «Теплый White-box», которая приятно удивит наличием регулируемых теплых полов.





Возможность приобрести жилье с такой отделкой избавит будущих жильцов от большого объема ремонтных работ, но при этом позволит дать простор для реализации самых смелых дизайнерских решений и подчеркнет индивидуальность новой квартиры. А на верхних этажах будут предложены хайфлеты (квартиры с высокими потолками и увеличенным остеклением) с потрясающим видом на город, чтобы на закате мечтать и наслаждаться уютом.

Вершина. Линия твоей жизни!

Подробности узнавайте по телефону +7 (4742)56-49-34 и в нашем новом офисе продаж ул. И.В.Свиридова, 14.





Реклама.

ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф







