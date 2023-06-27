Общество

26 минут назад

Игорь Артамонов потребовал строго соблюдать все нормы при строительстве экотехнопарка

1 212
#экотехнопарк
2
Игорь Артамонов потребовал строго соблюдать все нормы при строительстве экотехнопарка
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал строго соблюдать экологические и строительные нормы при реализации проекта экотехнопарка в Липецком районе. Ранее экспертная комиссия, в которую вошли в том числе учёные и общественники, подтвердила соответствие проекта экологическим требованиям и дала добро на его реализацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

О результатах работы комиссии руководителю региона сегодня доложил вице-губернатор Игорь Кремнёв на совещании, посвящённом экотехнопарку. Он отметил, что в ходе проведения экспертизы были даны ответы на многочисленные вопросы, которые поступали от жителей и общественных организаций. А также сообщил, что концессионер в ближайшее время приступит к подготовительным работам.

Игорь Артамонов обозначил, что все руководители причастных к проекту служб и ведомств несут личную ответственность за качество его исполнения. Губернатор попросил надзорные органы держать на особом контроле работы на этом объекте. 

Фото пресс-службы правительства Липецкой области
1 212
#экотехнопарк
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пессимист

7 минут назад
Если будут строить армяне, то можно не сомневаться в строжайшем соблюдении экологических и строительных норм при реализации проекта. А то ведь ты порой и сам не знаешь, кому помойку доверяешь
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
22
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

В Липецке уничтожат контрафактные «Dior» и «Chanel»
#контрафакт #торговля
В Липецке уничтожат контрафактные «Dior» и «Chanel»

19 минут назад

Общество
Дефицит бюджета Липецка превысил 1,3 миллиарда рублей
#бюджет
6
Дефицит бюджета Липецка превысил 1,3 миллиарда рублей

сегодня, 15:18

Общество
Липецкий депутат получит премию имени Михаила Борисовича Раковского
#Липецкий горсовет
1
Липецкий депутат получит премию имени Михаила Борисовича Раковского

сегодня, 15:10

Общество
Треть липецких «управляшек» — дублеры других УК
#управляющая компания #ЖКХ
14
Треть липецких «управляшек» — дублеры других УК

сегодня, 14:19

Общество
Бывший директор водоканала не признался, что взял шинами
#превышение полномочий
3
Бывший директор водоканала не признался, что взял шинами

сегодня, 14:03

Общество
Евгения Уваркина сообщила о действиях мэрии на упреждение по жалобам на отопление
#отопление #аварийное жилье
11
Евгения Уваркина сообщила о действиях мэрии на упреждение по жалобам на отопление

сегодня, 13:52

Общество