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За неделю в Липецкой области зарегистрировано 2933 случая ОРВИ

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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За неделю в Липецкой области зарегистрировано 2933 случая ОРВИ

И всего 33 случая коронавируса.

C 19 по 25 июня в Липецкой области зарегистрировано 33 случая коронавируса (за неделю заболеваемость снизилась на 8%) и 2 933 случая ОРВИ. Случаев гриппа не было. Cреди заболевших ОРВИ преобладают дети в возрасте до 14 лет (55% всех случаев).

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю в Липецке зарегистрировано 1 904 случая ОРВИ (65% всех случаев по области), что на 18,8% ниже уровня предыдущей недели. Среди заболевших также преобладают дети.

По результатам лабораторных исследований, сейчас доминируют вирусы парагриппа и риновирусы (по 33% проб), по 5% проб представлены бока-, адено-, метапневмо- и РС-вирусами, 15% - микст-инфекций ОРВИ.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус
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Комментарии

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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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