Общество

сегодня, 15:18

Дефицит бюджета Липецка превысил 1,3 миллиарда рублей

6 258
#бюджет
1
Дефицит бюджета Липецка превысил 1,3 миллиарда рублей

В Липецком горсовете рассмотрели очередной пакет поправок в бюджет города, который по доходам за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета увеличился на 704 миллионов рублей.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель управления финансов мэрии Липецка Татьяна Григорова рассказала о предложениях городской администрации по распределению полученной из областного бюджета дотации в размере 831,8 млн рублей.

668eb904-bbd7-4eb1-b370-c909659090f4.jpg

Эти средства будут направлены на расселение жителей признанного аварийным дома №16 в 9 микрорайоне (377 млн рублей), строительство стадиона в микрорайоне «Университетский» (55,9 млн рублей), строительство кладбища в Сселках (50 млн рублей), покупку техники для МБУ «Управление благоустройства Липецка» (100 млн рублей), ремонт дорог, в том числе по предписаниям надзорных органов (76 млн рублей), разработку проектно-сметной документации на ремонт Лебедянского моста (8 млн рублей), устройство сетей наружного освещения в поселке Сырский Рудника и в районе Опытной станции (8,1 млн рублей), ремонт чаши Комсомольского пруда и его экологическую реабилитацию (30 млн рублей), содержание зеленых насаждений и озеленение Липецка (25 млн рублей).

d0640b8d-a8eb-47cf-b3aa-9f5f7a45df87.jpg

Липецк получил целевые транши на продолжение губернаторских программ, о которых было объявлено в прошлом году. Так, на ремонты внутридворовых проездов мэрии выделены 30 млн рублей, а на программу «Путь к школе», предусматривающую ремонт и освещение подъездных путей и тротуаров к объектам социальной сферы, предназначены 50 миллионов.

Городская казна пополнилась 353,7 млн рублей субсидий из вышестоящих бюджетов. Львиная доля этих средств, 316 млн рублей, будет израсходовано на строительство школы в «Елецком». 20,6 млн рублей потратят на оснащение муниципального театра по нацпроекту «Культура», а 10 миллионов — на оснащение громкоговорителями муниципального транспорта.

Объем прочих безвозмездных поступлений увеличен на 210 млн рублей. Эти средства пойдут на завершение строительства детских садов в «Университетском» и в «Звездном».

С учетом вносимых изменений бюджета города по доходам составил без малого 20 млрд рублей, а по расходам — 21,1 миллиард. Дефицит бюджета впервые превысил 1,3 млрд рублей.

Депутаты при обсуждении вопросов изменений параметров бюджета не задали Татьяне Григоровой ни одного вопроса.
6 258
#бюджет
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Синбад Вездеход

8 минут назад
"Денег нет,но вы держитесь" - гениальная фраза одного из величайших российских политиков нашей современности!
ответить

ну, если так....

12 минут назад
Владимир Путин: за год из бюджета на нужды ЧВК «Вагнер» поступило 86 млрд руб
ответить

Горожанка

24 минуты назад
На садовые автобусы денег нет, но есть 30 миллионов на Комсомольский пруд! А его и в этом и прошлом году ремонтировали. Сколько реально пойдет на ремонт из этой суммы?
ответить

Озеленение Липецка

39 минут назад
Отчитайтесь по каждому рублю!!! Сколько деревьев посадили? Сколько клумб обустроили? У Ривьеры "колумбарий" доколе стоять будет?
ответить

Коммунист(ватный)

55 минут назад
А что случилось? Регион то не депрессивный как бы?!
ответить

ваха

сегодня, 15:33
Это что же там за кладбище такое будет за 50 млн
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
22
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

В Липецке уничтожат контрафактные «Dior» и «Chanel»
#контрафакт #торговля
В Липецке уничтожат контрафактные «Dior» и «Chanel»

18 минут назад

Общество
Игорь Артамонов потребовал строго соблюдать все нормы при строительстве экотехнопарка
#экотехнопарк
1
Игорь Артамонов потребовал строго соблюдать все нормы при строительстве экотехнопарка

21 минуту назад

Общество
Липецкий депутат получит премию имени Михаила Борисовича Раковского
#Липецкий горсовет
1
Липецкий депутат получит премию имени Михаила Борисовича Раковского

сегодня, 15:10

Общество
Треть липецких «управляшек» — дублеры других УК
#управляющая компания #ЖКХ
14
Треть липецких «управляшек» — дублеры других УК

сегодня, 14:19

Общество
Бывший директор водоканала не признался, что взял шинами
#превышение полномочий
3
Бывший директор водоканала не признался, что взял шинами

сегодня, 14:03

Общество
Евгения Уваркина сообщила о действиях мэрии на упреждение по жалобам на отопление
#отопление #аварийное жилье
11
Евгения Уваркина сообщила о действиях мэрии на упреждение по жалобам на отопление

сегодня, 13:52

Общество