сегодня, 15:18
Дефицит бюджета Липецка превысил 1,3 миллиарда рублей
В Липецком горсовете рассмотрели очередной пакет поправок в бюджет города, который по доходам за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета увеличился на 704 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на расселение жителей признанного аварийным дома №16 в 9 микрорайоне (377 млн рублей), строительство стадиона в микрорайоне «Университетский» (55,9 млн рублей), строительство кладбища в Сселках (50 млн рублей), покупку техники для МБУ «Управление благоустройства Липецка» (100 млн рублей), ремонт дорог, в том числе по предписаниям надзорных органов (76 млн рублей), разработку проектно-сметной документации на ремонт Лебедянского моста (8 млн рублей), устройство сетей наружного освещения в поселке Сырский Рудника и в районе Опытной станции (8,1 млн рублей), ремонт чаши Комсомольского пруда и его экологическую реабилитацию (30 млн рублей), содержание зеленых насаждений и озеленение Липецка (25 млн рублей).
Липецк получил целевые транши на продолжение губернаторских программ, о которых было объявлено в прошлом году. Так, на ремонты внутридворовых проездов мэрии выделены 30 млн рублей, а на программу «Путь к школе», предусматривающую ремонт и освещение подъездных путей и тротуаров к объектам социальной сферы, предназначены 50 миллионов.
Городская казна пополнилась 353,7 млн рублей субсидий из вышестоящих бюджетов. Львиная доля этих средств, 316 млн рублей, будет израсходовано на строительство школы в «Елецком». 20,6 млн рублей потратят на оснащение муниципального театра по нацпроекту «Культура», а 10 миллионов — на оснащение громкоговорителями муниципального транспорта.
Объем прочих безвозмездных поступлений увеличен на 210 млн рублей. Эти средства пойдут на завершение строительства детских садов в «Университетском» и в «Звездном».
С учетом вносимых изменений бюджета города по доходам составил без малого 20 млрд рублей, а по расходам — 21,1 миллиард. Дефицит бюджета впервые превысил 1,3 млрд рублей.
Депутаты при обсуждении вопросов изменений параметров бюджета не задали Татьяне Григоровой ни одного вопроса.
Синбад Вездеход
ну, если так....
Горожанка
Озеленение Липецка
Коммунист(ватный)
ваха