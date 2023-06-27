Дефицит бюджета Липецка превысил 1,3 миллиарда рублей

В Липецком горсовете рассмотрели очередной пакет поправок в бюджет города, который по доходам за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета увеличился на 704 миллионов рублей.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель управления финансов мэрии Липецка Татьяна Григорова рассказала о предложениях городской администрации по распределению полученной из областного бюджета дотации в размере 831,8 млн рублей.Эти средства будут направлены на расселение жителей признанного аварийным дома №16 в 9 микрорайоне (377 млн рублей), строительство стадиона в микрорайоне «Университетский» (55,9 млн рублей), строительство кладбища в Сселках (50 млн рублей), покупку техники для МБУ «Управление благоустройства Липецка» (100 млн рублей), ремонт дорог, в том числе по предписаниям надзорных органов (76 млн рублей), разработку проектно-сметной документации на ремонт Лебедянского моста (8 млн рублей), устройство сетей наружного освещения в поселке Сырский Рудника и в районе Опытной станции (8,1 млн рублей), ремонт чаши Комсомольского пруда и его экологическую реабилитацию (30 млн рублей), содержание зеленых насаждений и озеленение Липецка (25 млн рублей).Липецк получил целевые транши на продолжение губернаторских программ, о которых было объявлено в прошлом году. Так, на ремонты внутридворовых проездов мэрии выделены 30 млн рублей, а на программу «Путь к школе», предусматривающую ремонт и освещение подъездных путей и тротуаров к объектам социальной сферы, предназначены 50 миллионов.Городская казна пополнилась 353,7 млн рублей субсидий из вышестоящих бюджетов. Львиная доля этих средств, 316 млн рублей, будет израсходовано на строительство школы в «Елецком». 20,6 млн рублей потратят на оснащение муниципального театра по нацпроекту «Культура», а 10 миллионов — на оснащение громкоговорителями муниципального транспорта.Объем прочих безвозмездных поступлений увеличен на 210 млн рублей. Эти средства пойдут на завершение строительства детских садов в «Университетском» и в «Звездном».С учетом вносимых изменений бюджета города по доходам составил без малого 20 млрд рублей, а по расходам — 21,1 миллиард. Дефицит бюджета впервые превысил 1,3 млрд рублей.Депутаты при обсуждении вопросов изменений параметров бюджета не задали Татьяне Григоровой ни одного вопроса.