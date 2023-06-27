Происшествия
сегодня, 12:33
Прибывшая на свидание женщина хотела пронести в колонию телефон
Но его обнаружили в ходе досмотра.
В исправительную колонию №2 на улице Ковалёва в Липецке хотели пронести телефон.
В ходе личного досмотра женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному, были обнаружены и изъяты мобильный телефон и сим-карта. Был составлен акт об административном правонарушении.
«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ», — напоминают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
В ходе личного досмотра женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному, были обнаружены и изъяты мобильный телефон и сим-карта. Был составлен акт об административном правонарушении.
«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ», — напоминают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.