Происшествия

сегодня, 12:33

Прибывшая на свидание женщина хотела пронести в колонию телефон

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#УФСИН #колония
Прибывшая на свидание женщина хотела пронести в колонию телефон

Но его обнаружили в ходе досмотра.

В исправительную колонию №2 на улице Ковалёва в Липецке хотели пронести телефон.

В ходе личного досмотра женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному, были обнаружены и изъяты мобильный телефон и сим-карта. Был составлен акт об административном правонарушении.

«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ», — напоминают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

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#УФСИН #колония

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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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