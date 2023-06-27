Прибывшая на свидание женщина хотела пронести в колонию телефон

Но его обнаружили в ходе досмотра.

В исправительную колонию №2 на улице Ковалёва в Липецке хотели пронести телефон.



В ходе личного досмотра женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному, были обнаружены и изъяты мобильный телефон и сим-карта. Был составлен акт об административном правонарушении.



«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ», — напоминают в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.



