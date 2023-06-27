Общество
сегодня, 12:11
Ведь могут, если хотят!
Работу над ошибками коммунальщики сделали на совесть.
В Липецке с ночи идет проливной дождь, а в подземном переходе у Центрального рынка впервые за многие годы нет воды. Небольшая коммунальная сенсация стало возможной после того, как в конце весны МБУ «Управление благоустройства Липецка» выгребла из-под решеток дождеприемников перехода несколько тонн грязи. Работу сделали на совесть — проверено дождем!
По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Липецке до завтра. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
— Мы были готовы к непогоде. Заблаговременно расчистили дождеприёмники в проблемных местах, составили график дежурства — сейчас на городских улицах работают более 30 человек и 12 единиц спецтехники, — говорит начальник муниципального управления благоустройства Дмитрий Пушилин.
В местах традиционных затоплений — улицах Адмирала Макарова, Семенова-Тян-Шанского и Заводской площади бригады муниципального предприятия откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки. На дежурстве находятся каналопромывочные, ассенизаторские машины, илососы, погрузчики, универсальные комплексы «Бродвей» и тракторы.
При этом мэрия предупреждает: мероприятия не гарантируют 100% отвод воды с проезжих частей в случае сильных осадков. Дождевые потоки бывают такой силы, что решётки просто не успевают их пропускать. Ещё одна проблема сильных дождей — вода приносит мусор, который забивает сети. Тем не менее, все заявки горожан мэрия обещает оперативно отработать. Сообщить о подтоплении на можно в аккаунт управления благоустройства «ВКонтакте».
По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Липецке до завтра. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
— Мы были готовы к непогоде. Заблаговременно расчистили дождеприёмники в проблемных местах, составили график дежурства — сейчас на городских улицах работают более 30 человек и 12 единиц спецтехники, — говорит начальник муниципального управления благоустройства Дмитрий Пушилин.
В местах традиционных затоплений — улицах Адмирала Макарова, Семенова-Тян-Шанского и Заводской площади бригады муниципального предприятия откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки. На дежурстве находятся каналопромывочные, ассенизаторские машины, илососы, погрузчики, универсальные комплексы «Бродвей» и тракторы.
При этом мэрия предупреждает: мероприятия не гарантируют 100% отвод воды с проезжих частей в случае сильных осадков. Дождевые потоки бывают такой силы, что решётки просто не успевают их пропускать. Ещё одна проблема сильных дождей — вода приносит мусор, который забивает сети. Тем не менее, все заявки горожан мэрия обещает оперативно отработать. Сообщить о подтоплении на можно в аккаунт управления благоустройства «ВКонтакте».
ГОСТЬ 13
Липецкие басни
Безумный политолог
Алоизий
Город48
Позитивная повестка
Анекдот
Васёк
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