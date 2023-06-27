Общество

сегодня, 12:11

Ведь могут, если хотят!

9 1931
#ливневка #дождь
3
Ведь могут, если хотят!

Работу над ошибками коммунальщики сделали на совесть.

В Липецке с ночи идет проливной дождь, а в подземном переходе у Центрального рынка впервые за многие годы нет воды. Небольшая коммунальная сенсация стало возможной после того, как в конце весны МБУ «Управление благоустройства Липецка» выгребла из-под решеток дождеприемников перехода несколько тонн грязи. Работу сделали на совесть — проверено дождем!



По прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится в Липецке до завтра. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

— Мы были готовы к непогоде. Заблаговременно расчистили дождеприёмники в проблемных местах, составили график дежурства — сейчас на городских улицах работают более 30 человек и 12 единиц спецтехники, — говорит начальник муниципального управления благоустройства Дмитрий Пушилин.

В местах традиционных затоплений — улицах Адмирала Макарова, Семенова-Тян-Шанского и Заводской площади бригады муниципального предприятия откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки. На дежурстве находятся каналопромывочные, ассенизаторские машины, илососы, погрузчики, универсальные комплексы «Бродвей» и тракторы.

При этом мэрия предупреждает: мероприятия не гарантируют 100% отвод воды с проезжих частей в случае сильных осадков. Дождевые потоки бывают такой силы, что решётки просто не успевают их пропускать. Ещё одна проблема сильных дождей — вода приносит мусор, который забивает сети. Тем не менее, все заявки горожан мэрия обещает оперативно отработать. Сообщить о подтоплении на можно в аккаунт управления благоустройства «ВКонтакте».
9 1931
#ливневка #дождь
3

Комментарии (9)

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ГОСТЬ 13

6 минут назад
Ну наконец то)) Дождались. Только почему сразу нельзя это было сделать
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Липецкие басни

12 минут назад
Алоизий, достопримечательность города, была эта лужа! А сколько про неё роликов в интернете. Скучно без неё.
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Безумный политолог

20 минут назад
А салют будет в честь такого события? И певунов с плясунами из Москвы могли бы выписать!
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Алоизий

24 минуты назад
Вспомните добрым словом Иванова. Где лужа у рынка на 9 микрорайоне? Все уже про неё забыли. Сколько нам рассказывали, что её убрать нельзя?! Рассказывали и пилили бюджет на лужу. А Иванов молча и не дорого всё сделал. Лешил почётных граждан доходоа.
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Город48

24 минуты назад
Себя похволили
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Позитивная повестка

36 минут назад
Там спуск со стороны трамвайной остановки, бетонная стяжка стала гулко грохотать. Под ней пустота, страшно ходить. На территории рынка уже появлялись провалы. Надеюсь в тартар никто не провалится. Туда же и вода уходит, в карстовые пещеры жкх
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Анекдот

43 минуты назад
"Ведь может если захочет" - сказала Таня, застукав мужа на соседке
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Васёк

сегодня, 12:31
Все в духе патриотизма.
ответить

Липецкие басни

сегодня, 12:16
Слив прочистили в переходе! Великое достижение ЖКХ Липецка! Ордена и медали в студию!
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
18
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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