Происшествия
сегодня, 10:43
Спасатели достали 46-летнего пловца с середины реки Воронеж
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Мужчина чуть не утонул на Новолипецком пляже.
Накануне вечером на новолипецком пляже спасатели УГПСС Липецкой области достали из реки Воронеж 46-летнего мужчину. Он доплыл до середины реки и начал тонуть. Спасатели услышали его крики пришли на помощь.
— Пловца вытащили из воды и привезли на берег. От медицинской помощи он отказался, — рассказала первый заместитель УГПСС Липецкой области Татьяна Каверина.
Она также заметила, что в этом году у спасателей, к счастью, немного работы. Видимо сказывается прохладная погода.
— Пловца вытащили из воды и привезли на берег. От медицинской помощи он отказался, — рассказала первый заместитель УГПСС Липецкой области Татьяна Каверина.
Она также заметила, что в этом году у спасателей, к счастью, немного работы. Видимо сказывается прохладная погода.
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Чел