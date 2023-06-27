Происшествия

сегодня, 10:43

Спасатели достали 46-летнего пловца с середины реки Воронеж

1 805
#спасатели #река
Спасатели достали 46-летнего пловца с середины реки Воронеж

Мужчина чуть не утонул на Новолипецком пляже.

Накануне вечером на новолипецком пляже спасатели УГПСС Липецкой области достали из реки Воронеж 46-летнего мужчину. Он доплыл до середины реки и начал тонуть. Спасатели услышали его крики пришли на помощь.

— Пловца вытащили из воды и привезли на берег. От медицинской помощи он отказался, — рассказала первый заместитель УГПСС Липецкой области Татьяна Каверина.

Она также заметила, что в этом году у спасателей, к счастью, немного работы. Видимо сказывается прохладная погода.
1 805
#спасатели #река

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чел

сегодня, 10:55
Чё вы старички такие не угомонные?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
18
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Скрывшийся с места страшной аварии в Грязях водитель «Туарега» написал явку с повинной
#ДТП
Скрывшийся с места страшной аварии в Грязях водитель «Туарега» написал явку с повинной

5 минут назад

Происшествия
«ГАЗель» горела на улице Стаханова
#МЧС #пожар
«ГАЗель» горела на улице Стаханова

56 минут назад

Происшествия
37-летнего воронежца приговорили к 8 годам колонии за нанесённые 33-летнему ельчанину ранения
#поножовщина #конфликт
37-летнего воронежца приговорили к 8 годам колонии за нанесённые 33-летнему ельчанину ранения

сегодня, 10:19

Происшествия
Забиравший деньги для мошенников «водитель следователя» получил 5 лет и 6 месяцев колонии
#мошенничество
2
Забиравший деньги для мошенников «водитель следователя» получил 5 лет и 6 месяцев колонии

сегодня, 10:02

Происшествия
15-летний мотоциклист разбился на улице Свиридова
#авария #ДТП
13
15-летний мотоциклист разбился на улице Свиридова

сегодня, 09:47

Происшествия
Разлетевшийся диск болгарки вспорол ногу работнику на территории ЛТК «Свободный сокол»
#несчастный случай
4
Разлетевшийся диск болгарки вспорол ногу работнику на территории ЛТК «Свободный сокол»

сегодня, 09:43

Происшествия