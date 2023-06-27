Спасатели достали 46-летнего пловца с середины реки Воронеж

Мужчина чуть не утонул на Новолипецком пляже.

Накануне вечером на новолипецком пляже спасатели УГПСС Липецкой области достали из реки Воронеж 46-летнего мужчину. Он доплыл до середины реки и начал тонуть. Спасатели услышали его крики пришли на помощь.



— Пловца вытащили из воды и привезли на берег. От медицинской помощи он отказался, — рассказала первый заместитель УГПСС Липецкой области Татьяна Каверина.



Она также заметила, что в этом году у спасателей, к счастью, немного работы. Видимо сказывается прохладная погода.