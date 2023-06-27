Забиравший деньги для мошенников «водитель следователя» получил 5 лет и 6 месяцев колонии

Мужчина уже был неоднократно судим за наркотики и разбой.

Правобережный районный суд Липецка вынес обвинительный 25-летнему оператору коптильных установок за два случая мошенничества, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, и покушение на мошенничество.



Мужчина уже был неоднократно судим за наркотики и разбой и освободился из мест лишения свободы только в середине ноября 2022 года. Но уже в декабре пошёл на новое преступление.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в конце декабря 2022 года липчанин в мессенджере «Telegram» вступил в преступный сговор с неизвестным под ник-неймом «Б.Л.», согласившись участвовать в мошенничестве в качестве курьера.



Сообщник подсудимого осуществлял массовый обзвон по стационарным абонентским номерам Липецка и сообщал собеседникам заведомо ложные сведения об участии их родственника либо знакомого в ДТП, а потом побуждал их к передаче денег во избежание родственником либо знакомым уголовной ответственности за содеянное.



Липчанин должен был ожидать указаний через «Telegram» или посредством смс-сообщений, в которых ему присылали адреса, где забирать деньги. Часть полученных средств он перечислял на банковский счет, а оставшиеся деньги оставлял себе в качестве вознаграждения.



Так, 21 декабря мошенники позвонили женщине с улице Свердлова и, представляясь внучкой последней, сообщили заведомо ложные сведения о якобы совершенном ею ДТП, в результате которого пострадала девушка. За избежание уголовной ответственности необходимо было заплатить пострадавшей 200 000 рублей. Потом с бабушкой начал разговаривать «следователь» и тоже посоветовал передать 200 000 рублей его представителю, чтобы внучка избежала ответственности за содеянное.



Женщина испугалась и согласилась передать 200 000 рублей, сняла деньги в банке на площади Заводской и передала «водителю следователя» на площади Аксакова. По аналогичной схеме были совершены и два других преступления, но одно из них не удалось довести до конца.



В результате липчанин получил 5 лет и 6 месяцев колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.