Сегодня в Липецке: придумать имя для детёныша лемура и на какие авто пересаживаются липчане

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Самый прохладный день июня

В Липецке облачно, дожди. А столбик термометра упадет так низко, как ещё не падал летом – до 16-18 градусов.







Отключение воды

В связи с ремонтом на сетях сегодня с 9:30 до 19:00 перекроют холодную воду на улицах Коммунальной, 5, 8, 8а, 9, 10, 12, 41, 41а ; Октябрьской, 58, 61; Первомайской, 59; Фрунзе, 6.







А с 10:00 до 20:00 закрутят вентили на проспекте 60 лет СССР, 5, улице Юношеской, 50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10, а также в селе Косырёвка в частном секторе на улицах Ленина и Советской.

Отключения света

С 09:00 до 17:00 не будет электричества на улице Московской, 6 и Патриотической в домах с №№1 по 87.





Пробки

Ещё не было 6 утра, как улица Московская встала в месте пересечения с Товарным проездом (в сторону 19-го микрорайона) так, что на электронных картах окрасилась в красный цвет. А жёлтых участков по городу с раннего утра видимо-невидимо. Но нет такой пробки, которую невозможно объехать. Нужно лишь чуть-чуть знать город и заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут.

Фестиваль профессий и труда (12+)

Юных липчан приглашают 27 июня в 11:00 в Быханов сад на фестиваль труда и профессий «Дело мастера», на котором у каждого будет возможность поближе познакомиться с различными профессиями и профессионалами разных сфер и направлений.







Молодые и опытные мастера своего дела познакомят с основами профессиональной деятельности и проведут для липчан мастер-классы. Мероприятие пройдет под девизом «Все профессии нужны, все профессии важны» и поможет подростком определиться с будущим родом занятий.



Детский кинофестиваль



В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54 а) сегодня пройдёт один из последних кинопоказов фестиваля детских фильмов «Радуга». В 10:00 покажут философскую киносказку «Там, где кончается река». Россия, 2021. Режиссёр Андрей Ким (6+).





Три новеллы, связанных общей темой вхождения детей во взрослый мир. Сотворение мира и диалог с Сотворившим; попытка прозреть в будущее и возможность его изменить; возможна, да и нужна ли жизнь без души — это, конечно, не детские вопросы. Но авторы задают их детям: и тем, что действуют на экране, и тем, что сидят в зале, и тем, что прячутся внутри взрослых, решивших вместе с детьми посмотреть этот фильм.

«Назови её тихо по имени»

Липецкий зоопарк нуждается в помощи. У кошачьих лемуров Ириски и Пиона появилась на свет маленькая дочка, а вот как её назвать в зверинце не знают. Потому придумали конкурс среди своих посетителей. Того, кто придумает имя для новорожденной, отблагодарят специальным сувениром. Заявки принимаются до 28 июня в группе липецкого зоопарка в VK.







До сих пор все представитель этой семьи мадагаскарских приматов носили «цветочные» имена. Так, у пары уже есть старшая дочка – Жасмин. Живут они в павильоне «Экзотика».

Памяти классика-антифашиста

22 июня исполнилось 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Всю свою жизнь, начиная с популярного в России романа «На Западном фронте без перемен» классик выступал против войны, был антифашистом. Его родная сестра сгинула в немецких концлагерях. Тема войны навсегда вошла в его творчество, как и тема трагедии молодежи, принесшей с фронтов отчаяние и обреченность. Сразу в двух липецких библиотеках открылись книжные выставки, посвященные Ремарку.

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) подготовили экспозицию «Во имя мира: Эрих Мария Ремарк» (6+). На ней представлены биографические материалы, книги о творчестве Э.М. Ремарка, а также его самые известные романы: «Возлюби ближнего своего», «Время жить и время умирать», «Три товарища», «Черный обелиск», «Жизнь взаймы» .

Центр работает в будние дни кроме понедельника с 9:00 до 19:00, а в выходные – с 10:00 до 19:00.







А в библиотечно-информационном Центре имени Е.Смургиса (Вермишева, 11) составили похожую выставку под названием «Рыцарь чести и пера» (6+).

Библиотека работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 17:00.

Зачем хранить личные файлы на работе?

19% работодателей в Липецке запрещают сотрудникам хранить личные файлы на рабочих компьютерах, выяснили в опросе SuperJob.







Чаще всего работодатели объясняют это требованиями безопасности, а также соображениями дисциплины. В том, что они хранят на рабочем компьютере личные файлы, признаются 25% работающих, причем 4% делают это вопреки запрету работодателя.Не захламляют рабочий компьютер персональной информацией 75% опрошенных, причем из-за прямого запрета этого не делают только 23%, а 52% — по иным причинам: «Давно храню все в облаке»; «Не хочу, чтоб это куда-то утекло».

Какие автомобили покупают липчане в условиях санкций



43% покупателей ищут авто с пробегом дороже 500 000 рублей, выяснили в ходе анализа запросов пользователей сотрудники сервиса «Авито».

Самыми популярными типами кузова в данном ценовом сегменте стали седан и внедорожник. 59% пользователей платформы при поиске выбирают только одну коробку передач — автоматическую или механическую. 41% покупателей рассматривают варианты автомобилей как с «автоматом», так и с «механикой». Цены на самые популярные автомобили колеблются от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Средний пробег подержанных авто в этой ценовой категории составил 108 000 км.







Среди более дешёвых машин – до 500 тысяч чаще всего выбирают седаны, внедорожники и хэтчбеки. Средний пробег в данном ценовом сегменте составил 170 000 км, а средняя цена — 380 000 рублей.

Дорогие липчане! Сегодняшний дождливый день навевает тоску, проще всего уйти от него в работу. Но при этом желательно не снимать руку с пульса окружающего бренного мира и чаще интересоваться новостями. Липчанам для этого достаточно чаще заходить на GOROD48, у нас вы найдёте всё самое интересное и полезное. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.