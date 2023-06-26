«Металлург» пополнили высоченный защитник из Краснодара и «живчик» из Ижевска

Новичков уже шестеро, средний возраст - 29,5 лет.

Липецкий «Металлург» сегодня подписал контракты ещё с двумя новичками.

Один из них хорошо знаком липецким болельщикам. Центральный защитник Илья Поликутин (11.09.1994, рост 194 см, вес 89 кг) в позапрошлом сезоне-2021/22 пытался спасти «Металлург» от вылета из ФНЛ. Спасти не смог, но оставил о себе неплохое впечатление, сыграв 11 игр, в которых отметился одной результативной передачей и надёжной игрой в защите.

Затем уроженец Краснодара ушел в родную «Кубань-Холдинг», но зимой расторг с ней контракт. Планировал сразу вернуться в Липецк к тренеру Сергею Первушину, но зимой «Металлургу» запретили регистрировать новых футболистов. Поликутин поддерживал форму среди любителей, а летом при первой возможности всё-таки перешёл в нашу команду. В возможностях Ильи можно не сомневаться, тревожит только состояние здоровья футболиста: в прошлом сезоне из-за травм он сыграл за «КХ» только 4 матча.



Илья Поликутин на тренировке "Металлурга"



Вторым новобранцем стал опорный полузащитник Евгений Ушаков (26.09.1992, 178 см, 70 кг), последним клубом которого был «Зенит-Ижевск» - 22 матча, 4 гола, 6 ассистов. «Зенитчики» в минувшем сезоне заняли 2-е место в группе «Б» своей 4-й зоны, что соответствует общему 8-му месту среди 12-ти команд.

А вообще в богатой биографии воспитанника орловского футбола значатся такие команды, как «Орёл», «Факел» (Воронеж), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Акрон» (Тольятти), «Тюмень», «Энергия-Луки» (Великие Луки).



Евгений Ушаков



Напомним, что раньше «Металлург» пополнили воспитанник липецкого футбола защитник Алексей Рыбин из краснодарской «Кубани», а также его коллега по амплуа Александр Крикуненко из белгородского «Салюта», хавбеки Денис Сёмин из «Рязани» и Дмитрий Пахомов из «Космоса» (Долгопрудный). Таким образом "стелевары" подписали всех, кто приехал на просмотр на прошлой неделе.



Запрет на регистрацию новых футболистов с «Металлурга» ещё не снят, для этого нужно расплатиться по зарплатам и премиям с игроками прошлого состава.

Всем новобранцам мы желаем удачи, но есть вопросы к принципам комплектования команды. Год назад в интервью GOROD48 гендиректор «Металлурга» Сергей Ветров говорил: «Мы будем комплектовать команду преимущественно молодыми игроками, причём приоритет будет у местных воспитанников. Если на конкретной позиции нет сильного доморощенного футболиста, то приглашаем со стороны, но опять же – не возрастного и перспективного».

Из пяти новичков липецкий только один – Рыбин, и как бы не написать – самый молодой из липецких, ему 35 лет.

Из остальных Крикуненко через месяц, 3 августа, исполнится 25 – отличный футбольный возраст, но это еже не юность. Поликутину в сентябре 29, Пахомов – его ровесник, Ушакову в том же месяце – 31. Средний возраст прошедших – 29,5 лет. «Металлург» и раньше был одной из самых возрастных команд второй лиги, и где обещанный курс на омоложение?

И как быть с прошлогодними обещаниями построить команду на перспективу? Чтобы она могла выступать несколько лет, в частности, в первой лиге/ФНЛ, куда «Металлург» обещали вывести к лету 2024 года. Или сейчас уже забыли об этих обещаниях? К слову, контракты со всеми новичками заключены не на далёкую перспективу, а на один год.