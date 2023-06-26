24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: итоги тревожной субботы, загоревшаяся от спички и платные парковки в центре уже скоро
Сегодня, 26 июня, в правительстве подвели итоги работы в субботу, когда по территории региона проследовали колонны ЧВК «Вагнер», жительница поселка Лев-Толстой попала в ожоговый центр, после того, как зажгла всего лишь одну спичку, и объявлены торги на организацию платных парковок в центре Липецка.
«Ситуация была напряжённая. Безопасность населения мы обеспечили. Благодарю жителей, что доверяли, не паниковали, соблюдали рекомендации оперштаба. Все службы и ведомства работали слаженно, профессионально, оперативно. Государственные задачи выполнили, получили высокую оценку», — написал глава региона в совсем Telegram-канале.
Все пять участков дорог, которые были перекопаны 24 июня, чтобы создать преграды технике, восстановят к концу дня, пообещали в правительстве.
Благодаря фотографиям губернаторского Telegram-канала с заседания оперштаба, липчане узнали, что генерал Олег Латунов по-прежнему руководит липецкой полицией. В минувшие выходные он вышел из отпуска, хотя 1 июля сообщалось о том, что полицейский написал рапорт об отставке. Никаких кадровых решений пока не принято.
Неожиданную историю рассказали сегодня в ожоговом центре. Пациентка центра, 37-летняя жительница поселка Лев-Толстой, так неудачно зажгла спичку спичку, что на ней загорелся халат из синтетической ткани. На него попал кусочек головки спички. У пациентки врачи диагностировали ожоги 10% тела.
— Вот какую одежду продают нам братья китайцы! Надо хотя бы спички запретить! — написали Липецкие басни.
— За идиотов нас не держите! Пишите как было на самом деле — нарушение правил ТБ при эксплуатации самогонного аппарата! — уверена Блондинка.
— Пользуйтесь зажигалками, — предложил эх.
А в детской областной больнице врачи провели сложную операцию двухлетнему мальчику. Он засунул руку в электромясорубку.
— Травма оказалась очень тяжелой. Кисть была искромсана, фаланги пальцев изломаны. Один из пальцев оказался полностью отсечен ножом электроприбора, — рассказали в клинике.
Более четырех часов медики кропотливо ушивали раны и собирали раздробленные кости, но отрезанный палец спасти не удалось.
— Малышу скорейшего выздоровления. Докторам сердечная благодарность и низкий поклон за их профессионализм, — пожелал Л.
Семилетнего ребенка, получившего серьезную травму головы 21 мая, когда на него упали футбольные ворота детской площадки в Грязях, выписали на амбулаторное лечение. Сегодня стало известно, что СК возбудил уголовное дело о халатности на должностных лиц районной администрации и общеобразовательного учреждения, в ведении которых находилась площадка.
А липецкому департаменту дорожного хозяйства и благоустройства все же придется заплатить 100 000 рублей компенсации морального вреда 14-летнему мальчику, которого покусала собака. Чиновники пытались оспорить решение суда, но не получилось.
Судя по большому количеству комментариев тема бродячих собак, которые нападают на людей, по-прежнему, тревожит липчан.
— На прошлой неделе своими глазами видела, как в районе Цнтрального рынка шла женщина лет 40, на нее набросился пёс бездомный, разорвал подол платья, она отбивалась сумкой, вообще не трогала собаку, на ее счастье другие три собаки не кинулись, а стояли и смотрели. Мужчина помог отогнать, — написала Полина.
— Дебильные бабки прикармливают собак у подъездов, а те потом кидаются на людей и кошек на куски разрывают! — считает Бабка Прасковья.
— Собака первая не нападет, сколько раз видела, что собак дразнят, зачем? — уверена Ау.
— Шаражки всякие разводят на своей территории собак, там их сторожа прикармливают, и те с радостью плодятся и по всему городу разбредаются. Если не устранить причину, то вся эта борьба бесконечна и никаких денег не хватит, — считает еще один комментатор.
Между тем, мэрия отменила 15-миллионный аукцион на отлов бродячих собак. Наученная горьким опытом исполнения таких контрактов прежними подрядчиками, администрация решила разбить годовой договор на несколько частей. В ближайшее время будет объявлен первый аукцион на пятимиллионный краткосрочный контракт. Пока же собак с городских улиц забирает ООО «Автотехцентр №1» известной липецкой зоозащитницы Екатерины Бильбао.
Платные парковки, о которых говорили в Липецке чуть ли не десятилетие, скоро станут реальностью. Мэрия разместила заказ на разметку дорог в центре города под платные парковки. Цена контракта — 7 670 033 рублей. За эти деньги победитель аукциона должен будет до конца лета обустроить территории на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой.
Ожидается, что час парковки в центре Липецка будет стоить 35 рублей. А первые 15 минут — бесплатно.
Платные парковки в городах устраивают для того, чтобы разгрузить дороги. Но комментаторы GOROD48 в этой новости позитива не нашли.
— Я всё ждал, какой ещё придумают повод содрать с меня ещё одну шкуру, — написал Садовод.
— В близлежащих дворах будет полный хаос, — уверена Липчанка.
— А как взять участок парковки в аренду? Я бы там и экспресс мойку и хот-доги добавил бы в сервис за 35 рублей в час, — уже начал готовить бизнес-план Липчанин.
И еще об одном аукционе, объявленном мэрией. На сайте госзакупок размещены три лота на общую начальную сумму около 120 миллионов рублей по организации питания учеников 15-ти липецких школ. Контракты мжрия собирается заключать на весь учебный год, а не на полугодие, как было в только что закончившемся учебном году.
Завтра хорошенько подумайте, что надеть, перед выходом из дома. Холодно будет не по-летнему! Синоптики обещают всего лишь до +18 градусов, да еще и с дождями!
И обратите внимание, комплексам фото-видеофиксации на дорогах вправили мозги. Теперь они могут отслеживать не пристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. В процессе тестирования находится фиксация водителей, разговаривающих по сотовому во время поездки.
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