Общество

24 минуты назад

Липецкая вечЁрка: итоги тревожной субботы, загоревшаяся от спички и платные парковки в центре уже скоро

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#вечЁрка #пожар #платные парковки
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Липецкая вечЁрка: итоги тревожной субботы, загоревшаяся от спички и платные парковки в центре уже скоро

Сегодня, 26 июня, в правительстве подвели итоги работы в субботу, когда по территории региона проследовали колонны ЧВК «Вагнер», жительница поселка Лев-Толстой попала в ожоговый центр, после того, как зажгла всего лишь одну спичку, и объявлены торги на организацию платных парковок в центре Липецка.

В минувшие выходные мало кому удалось отдохнуть. По территории Липецкой области прошла техника ЧВК «Вагнер». Сегодня губернатор Игорь Артамонов подвел итоги напряженной субботы.



«Ситуация была напряжённая. Безопасность населения мы обеспечили. Благодарю жителей, что доверяли, не паниковали, соблюдали рекомендации оперштаба. Все службы и ведомства работали слаженно, профессионально, оперативно. Государственные задачи выполнили, получили высокую оценку», — написал глава региона в совсем Telegram-канале.

Все пять участков дорог, которые были перекопаны 24 июня, чтобы создать преграды технике, восстановят к концу дня, пообещали в правительстве.  

Благодаря фотографиям губернаторского Telegram-канала с заседания оперштаба, липчане узнали, что генерал Олег Латунов по-прежнему руководит липецкой полицией. В минувшие выходные он вышел из отпуска, хотя 1 июля сообщалось о том, что полицейский написал рапорт об отставке. Никаких кадровых решений пока не принято. 



Неожиданную историю рассказали сегодня в ожоговом центре. Пациентка центра, 37-летняя жительница поселка Лев-Толстой, так неудачно зажгла спичку спичку, что на ней загорелся халат из синтетической ткани. На него попал кусочек головки спички. У пациентки врачи  диагностировали ожоги 10% тела.

— Вот какую одежду продают нам братья китайцы! Надо хотя бы спички запретить! — написали Липецкие басни.

— За идиотов нас не держите! Пишите как было на самом деле — нарушение правил ТБ при эксплуатации самогонного аппарата! — уверена Блондинка.

— Пользуйтесь зажигалками, — предложил эх.

А в детской областной больнице врачи провели сложную операцию двухлетнему мальчику. Он засунул руку в электромясорубку.

— Травма оказалась очень тяжелой. Кисть была искромсана, фаланги пальцев изломаны. Один из пальцев оказался полностью отсечен ножом электроприбора, — рассказали в клинике.

Более четырех часов медики кропотливо ушивали раны и собирали раздробленные кости, но отрезанный палец спасти не удалось.

— Малышу скорейшего выздоровления. Докторам сердечная благодарность и низкий поклон за их профессионализм, — пожелал Л.

Семилетнего ребенка, получившего серьезную травму головы 21 мая, когда на него упали футбольные ворота детской площадки в Грязях, выписали на амбулаторное лечение. Сегодня стало известно, что СК возбудил уголовное дело о халатности на должностных лиц районной администрации и общеобразовательного учреждения, в ведении которых находилась площадка.

А липецкому департаменту дорожного хозяйства и благоустройства все же придется  заплатить 100 000 рублей компенсации морального вреда 14-летнему мальчику, которого покусала собака. Чиновники пытались оспорить решение суда, но не получилось.

Судя по большому количеству комментариев тема бродячих собак, которые нападают на людей, по-прежнему, тревожит липчан.

— На прошлой неделе своими глазами видела, как в районе Цнтрального рынка шла женщина лет 40, на нее набросился пёс бездомный, разорвал подол платья, она отбивалась сумкой, вообще не трогала собаку, на ее счастье другие три собаки не кинулись, а стояли и смотрели. Мужчина помог отогнать, — написала Полина.

— Дебильные бабки прикармливают собак у подъездов, а те потом кидаются на людей и кошек на куски разрывают! — считает Бабка Прасковья.

— Собака первая не нападет, сколько раз видела, что собак дразнят, зачем? — уверена Ау.

— Шаражки всякие разводят на своей территории собак, там их сторожа прикармливают, и те с радостью плодятся и по всему городу разбредаются. Если не устранить причину, то вся эта борьба бесконечна и никаких денег не хватит, — считает еще один комментатор.

Между тем, мэрия отменила 15-миллионный аукцион на отлов бродячих собак. Наученная горьким опытом исполнения таких контрактов прежними подрядчиками, администрация решила разбить годовой договор на несколько частей. В ближайшее время будет объявлен первый аукцион на пятимиллионный краткосрочный контракт. Пока же собак с городских улиц забирает ООО «Автотехцентр №1» известной липецкой зоозащитницы Екатерины Бильбао.

Платные парковки, о которых говорили в Липецке чуть ли не десятилетие, скоро станут реальностью. Мэрия разместила заказ на разметку дорог в центре города под платные парковки. Цена контракта — 7 670 033 рублей. За эти деньги победитель аукциона должен будет до конца лета обустроить территории на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской и Угловой.

Ожидается, что час парковки в центре Липецка будет стоить 35 рублей. А первые 15 минут — бесплатно.

Платные парковки в городах устраивают для того, чтобы разгрузить дороги. Но комментаторы GOROD48 в этой новости позитива не нашли.

— Я всё ждал, какой ещё придумают повод содрать с меня ещё одну шкуру, — написал Садовод.

— В близлежащих дворах будет полный хаос, — уверена Липчанка.

— А как взять участок парковки в аренду? Я бы там и экспресс мойку и хот-доги добавил бы в сервис за 35 рублей в час, — уже начал готовить бизнес-план Липчанин.

И еще об одном аукционе, объявленном мэрией. На сайте госзакупок размещены три лота на общую начальную сумму около 120 миллионов рублей по  организации питания учеников 15-ти липецких школ. Контракты мжрия собирается заключать на весь учебный год, а не на полугодие, как было в только что закончившемся учебном году.

Завтра хорошенько подумайте, что надеть, перед выходом из дома. Холодно будет не по-летнему! Синоптики обещают всего лишь до +18 градусов, да еще и с дождями!

И обратите внимание, комплексам фото-видеофиксации на дорогах вправили мозги. Теперь они могут отслеживать не пристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. В процессе тестирования находится фиксация водителей, разговаривающих по сотовому во время поездки. 
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#вечЁрка #пожар #платные парковки
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