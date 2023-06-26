Липецкая вечЁрка: итоги тревожной субботы, загоревшаяся от спички и платные парковки в центре уже скоро

Сегодня, 26 июня, в правительстве подвели итоги работы в субботу, когда по территории региона проследовали колонны ЧВК «Вагнер», жительница поселка Лев-Толстой попала в ожоговый центр, после того, как зажгла всего лишь одну спичку, и объявлены торги на организацию платных парковок в центре Липецка.