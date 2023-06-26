Погода в Липецке

30 минут назад

В Липецкой области дожди и до +19

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#дожди #похолодание
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В Липецкой области дожди и до +19

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти южного циклона – в регионе ожидаются дожди, 27 июня местами сильные. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июня в Липецкой области облачно, дожди, местами сильные, местами прогремят грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +14 до +19 градусов. 

В Липецке облачно, дожди. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +16 до +18 градусов.

День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году –7 градусов тепла. 

279
#дожди #похолодание
2

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