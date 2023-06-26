30 минут назад
В Липецкой области дожди и до +19
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти южного циклона – в регионе ожидаются дожди, 27 июня местами сильные. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно, дожди. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +16 до +18 градусов.
День 27 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году –7 градусов тепла.