За неделю в Липецкой области произошло четыре случая массовой гибели пчел

Предположительно, гибель насекомых была вызвана отравлением из-за обработки цветущего рапса.

За последнюю неделю в Липецкой области на четырёх пасеках произошла массовая гибель пчел, которая, предположительно, была вызвана отравлением из-за обработки цветущего рапса. Об этом сообщает управление ветеринарии Липецкой области.



«С массовой гибелью пчел может столкнуться любой пчеловод. Гибель плеч чаще всего происходит из-за несвоевременной диагностики пчелосемьи. Если не следить за пчелами, могут возникать инфекционные (нозематоз, аскосфероз) и паразитарные заболевания (браулез, варроатоз, акарапидоз), которые могут привести к летальному исходу пчелосемьи, а одной из главных причин массовой гибели пчел является выезд и установка ульев для сбора меда на поля с медоносами, которые могут быть обработаны ядохимикатами», - отмечают в управлении ветеринарии.



Владельцев пасек призывают как можно чаще следить за оповещением об обработках полей в социальных сетях или газетах.