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За неделю в Липецкой области произошло четыре случая массовой гибели пчел

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#пчёлы #сельское хозяйство
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За неделю в Липецкой области произошло четыре случая массовой гибели пчел

Предположительно, гибель насекомых была вызвана отравлением из-за обработки цветущего рапса.

За последнюю неделю в Липецкой области на четырёх пасеках произошла массовая гибель пчел, которая, предположительно, была вызвана отравлением из-за обработки цветущего рапса. Об этом сообщает управление ветеринарии Липецкой области.

«С массовой гибелью пчел может столкнуться любой пчеловод. Гибель плеч чаще всего происходит из-за несвоевременной диагностики пчелосемьи. Если не следить за пчелами, могут возникать инфекционные (нозематоз, аскосфероз) и паразитарные заболевания (браулез, варроатоз, акарапидоз), которые могут привести к летальному исходу пчелосемьи, а одной из главных причин массовой гибели пчел является выезд и установка ульев для сбора меда на поля с медоносами, которые могут быть обработаны ядохимикатами», - отмечают в управлении ветеринарии.

Владельцев пасек призывают как можно чаще следить за оповещением об обработках полей в социальных сетях или газетах.
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#пчёлы #сельское хозяйство
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Комментарии (5)

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Татьяна

4 минуты назад
А может быть обрабатывать поля вечером, когда пчелы массово не летают, а не писать всякие глупости. Пчелы - не собаки, в будке не закроешь. Если аграрии будут думать только о своей выгоде, пчеловодству скоро наступит конец. А не будет пчёл, и жизнь на Земле закончится.
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Липецкие басни

10 минут назад
Я мёд не ем, в нём стронций, а пчёл жалко, они опыляют растения. Наверное раундапом запрещённым побрызгали. Скоро ничего живого не останется, деревья погибают, рыбу потравили и т. д.
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Безмасочник

27 минут назад
Значит, конец пчеловодству. Вместо мёда будем есть варёный сахар.
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Село Грязное.

34 минуты назад
Надо на всех пчел повесить ошейники. В большинстве сел сейчас засеяно рапсом и не куда не надо выезжать с ними. А обрабатывают они для свой выгоды чтоб урожай был высокий.
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