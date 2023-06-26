Общество
49 минут назад
Объявлены торги на поставку питания в школы Липецка
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Компании-победители будут кормить детей в 2023-2024 учебном году.
Сегодня на сайте госзакупок размещены три лота от МКУ «Управление муниципального заказа Липецка» на «Оказание услуги по организации питания учащихся на период 2023-2024 учебного года». Цена контрактов 39 476 187 рублей, 38 904 432 рублей и 38 318 535 рублей.
Первый контракт подразумевает организацию питания в школах № 31, 33, 38, 54, 62, второй — в школах № 1, 5, 12, 14, 19, третий — касается школ № 3, 28, 35, 40, 41. Итоги торгов по контрактам будут подведены 18 июля.
Предыдущие контракты заключались на полгода из-за нестабильности цен. Из бюджета на девять контрактов были выделены 168 миллионов рублей. Но победители торгов снизили начальную цену на 30%.
Первый контракт подразумевает организацию питания в школах № 31, 33, 38, 54, 62, второй — в школах № 1, 5, 12, 14, 19, третий — касается школ № 3, 28, 35, 40, 41. Итоги торгов по контрактам будут подведены 18 июля.
Предыдущие контракты заключались на полгода из-за нестабильности цен. Из бюджета на девять контрактов были выделены 168 миллионов рублей. Но победители торгов снизили начальную цену на 30%.
2 212
Александр
Коммунист